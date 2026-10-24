Znamy najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego

Przystań żeglarska przy jeziorze Paprocany w Tychach zdobyła I Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w XXVII edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”. Nagrody wręczono 23 października w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Przystań żeglarska przy jeziorze Paprocany w Tychach zdobyła I Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w XXVII edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”. Nagrody wręczono 23 października w Muzeum Śląskim w Katowicach.

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 33 realizacje z 25 gmin województwa śląskiego. Do dalszego etapu trafiło 30 obiektów – od parków, placów i terenów rekreacyjnych po nowe budynki użyteczności publicznej oraz zabytki zaadaptowane do nowych funkcji.

Zwycięska przystań w Tychach

I Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego przyznano realizacji „Przystań żeglarska przy jeziorze Paprocany” w Tychach. Inwestorem było Miasto Tychy, a autorem projektu pracownia RS + Robert Skitek.

Podczas gali członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Bojarun wskazał, że samo miejsce wręczenia nagród – Muzeum Śląskie na terenie dawnej kopalni – pokazuje kierunek przemian regionu.

- W tym miejscu przez lata wydobywano węgiel, który budował siłę regionu i napędzał rozwój. Dzisiaj jest inaczej, a jednym z elementów wyróżniających województwo śląskie jest kultura. Cała katowicka Strefa Kultury jest dowodem na to, jak zagospodarować przestrzeń, zaadaptować ją do nowych funkcji i jak te miejsca, dotąd kojarzone z przemysłem, mogą przez kolejne lata służyć mieszkańcom – podkreślał Waldemar Bojarun.

Jak zaznaczył, katowicka Strefa Kultury jest przykładem adaptacji terenów przemysłowych do nowych funkcji i ich wykorzystania na rzecz mieszkańców.

Nagrody dla Pszowa i Kochanowic

II Nagrodę Marszałka otrzymało Miasto Pszów za przebudowę budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu „Jan” wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Projekt przygotowała pracownia Centrbud architektura&budownictwo Pogrzebień, arch. Ksenia Helis.

Trzecie miejsce przypadło gminie Kochanowice za adaptację zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema – Gorzelnię. Autorem projektu była firma TU Tomasz Ulman z Żarek.

Dwa wyróżnienia

Równorzędne wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego zdobyły dwie realizacje:

Sala widowiskowa Pszczyńskiego Centrum Kultury z funkcjami sportowo-rekreacyjnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Inwestorem była Gmina Pszczyna, a projektantem pracownia Kozień Architekci.

Centrum Kultury STODOŁA w Hażlachu. Inwestorem była Gmina Hażlach, a projekt opracowało Architekt studio projektowe Paweł Kuczyński.

Nagroda Publiczności dla Czeladzi

Nagrodę Publiczności zdobyło Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu w Czeladzi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz stałą wystawą „Czeladź – górnicza tożsamość”. Inwestorem było Miasto Czeladź, a projekt przygotowały Pracownia Projektowa „AiM” Arkadiusz Miśkiewicz oraz Adventure Multimedialne Muzea.

Konkurs jest organizowany nieprzerwanie od 2000 roku. Jego celem jest promowanie realizacji urbanistycznych i architektonicznych, które podnoszą jakość, estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznych w regionie.

Podczas wydarzenia odbyła się także debata o przestrzeni publicznej z udziałem przedstawicieli samorządów. Wręczono również nagrody laureatom konkursów Architektura Roku Województwa Śląskiego oraz Dyplom Roku.