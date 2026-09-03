Podpisano umowę na modernizację Teatru Zagłębia

W Sosnowcu podpisano umowę z wykonawcą budowy i modernizacji Teatru Zagłębia. W ramach inwestycji za około 87 mln zł powstanie m.in. nowa scena typu Black Box z widownią dla 400 osób, a zabytkowy gmach przy ul. Teatralnej 4 przejdzie kompleksową modernizację.

W Sosnowcu podpisano umowę z wykonawcą budowy i modernizacji Teatru Zagłębia. W ramach inwestycji za około 87 mln zł powstanie m.in. nowa scena typu Black Box z widownią dla 400 osób, a zabytkowy gmach przy ul. Teatralnej 4 przejdzie kompleksową modernizację.

Umowę z wykonawcą podpisano 2 września 2026 r. w obecności marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi, prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jedynak-Rykały, nowej dyrektor Teatru Zagłębia Justyny Łagowskiej-Klaty oraz przedstawicieli firm realizujących przedsięwzięcie.

Inwestycję wykonają ALSTAL Grupa Budowlana i ALSTAL Development. Nowa scena Teatru Zagłębia ma być gotowa w 2028 roku.

Nowy teatr na miejscu parkingu

Rozbudowa obejmie budowę nowego obiektu na terenie obecnego parkingu przy teatrze. Jego kluczowym elementem będzie duża scena typu Black Box z widownią mieszczącą około 400 osób.

Projekt zakłada otwierany horyzont oraz możliwość zmiany układu widowni. Ma to pozwolić na organizację przedstawień i wydarzeń performatywnych w różnych formatach, a twórcom zapewnić większą swobodę inscenizacyjną.

Nowy budynek zostanie podzielony na trzy główne strefy:

strefę dla widzów z nową sceną, widownią, kawiarnią i przestrzeniami edukacyjnymi;

strefę techniczną z pracowniami, magazynami scenografii i kostiumów oraz zapleczem produkcyjnym;

strefę dla zespołu teatru, obejmującą sale prób, pomieszczenia dla artystów i pracowników technicznych oraz część administracyjną.

Nowa część ma służyć nie tylko organizacji spektakli. Zaplanowano w niej również miejsce na spotkania, działalność edukacyjną i inicjatywy lokalne, dzięki czemu teatr ma być otwarty dla mieszkańców także poza godzinami przedstawień.

Zabytkowy gmach do modernizacji

Drugim etapem inwestycji będzie przebudowa istniejącej, historycznej siedziby Teatru Zagłębia przy ul. Teatralnej 4. Projekt przewiduje zachowanie zabytkowego charakteru obiektu, przy jednoczesnym dostosowaniu go do współczesnych standardów technicznych, bezpieczeństwa i dostępności.

Planowane jest m.in. przywrócenie wyglądu elewacji nawiązującego do lat 20. XX wieku. Renowację przejdzie również istniejąca scena, należąca do najstarszych elementów budynku. Zachowa ona klasyczny charakter, ale otrzyma nowoczesne rozwiązania techniczne.

Modernizacja obejmie także widownię, instalacje, systemy przeciwpożarowe oraz rozwiązania poprawiające akustykę. Cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Europejskie dofinansowanie

Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 87 mln zł. Na przebudowę istniejącego budynku przyznano 16,25 mln zł środków europejskich, a na rozbudowę teatru niemal 43 mln zł. Około 27 mln zł ma stanowić wkład własny miasta Sosnowca.

– Teatr Zagłębia to jedna z najważniejszych scen teatralnych w regionie i perła kulturalna Sosnowca. Zmieniamy, rozbudowujemy i przekształcamy tę przestrzeń dla mieszkańców – podkreślał marszałek Wojciech Saługa.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zwrócił uwagę, że zespół nie przerwie działalności podczas robót.

– Przed nami tak naprawdę budowa nowego teatru, ale co ważne, zespół nie zawiesza działalności na czas modernizacji i wciąż będzie oferował mieszkańcom wiele artystycznych wrażeń – zaznaczył.

Spektakle mimo budowy

Teatr Zagłębia będzie nadal prowadzić działalność artystyczną w trakcie prac. Spektakle mają być prezentowane w różnych lokalizacjach w Sosnowcu i okolicach.

Teatr działa od 1897 roku i należy do najważniejszych scen dramatycznych w województwie śląskim. W ostatnim sezonie odwiedziło go ponad 45 tys. widzów.