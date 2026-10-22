W Halloween Górnośląskie Koleje Wąskotorowe zamienią się w scenę grozy. 31 października uczestnicy „Pociągu Śmierci” przejdą przez mroczny escape room na szynach, a później zabawa przeniesie się do zabytkowej parowozowni w Bytomiu.

W Halloween Górnośląskie Koleje Wąskotorowe zamienią się w scenę grozy. 31 października uczestnicy „Pociągu Śmierci” przejdą przez mroczny escape room na szynach, a później zabawa przeniesie się do zabytkowej parowozowni w Bytomiu.

Podróż pełna zagadek

Specjalny pociąg wyruszy o godz. 19:00 ze stacji Bytom Karb Wąskotorowy i pojedzie trasą do Tarnowskich Gór Wąskotorowych, po czym wróci na miejsce startu.

Podróż będzie miała formę gry w stylu escape room. Organizatorzy zapowiadają dedykowany scenariusz inspirowany horrorem, aktorów, efekty specjalne oraz zagadki, które trzeba rozwiązać pod presją czasu.

Uczestnicy będą podróżować w zamkniętym, ogrzewanym i oświetlonym wagonie pasażerskim. Wydarzenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Impreza w parowozowni

Po powrocie pociągu, zaplanowanym na godz. 21:00, impreza przeniesie się do hali parowozowni Bytom Karb. Zabawa ma trwać do około godz. 4:00 rano.

W programie znalazły się ciepły bufet, zimna płyta, napoje, open bar oraz gry i zabawy towarzyskie. Na parkiecie zabrzmi muzyka z lat 80., 90. i 2000.

Motywem przewodnim części imprezy w parowozowni będzie seria filmów „Piła”. Organizatorzy zachęcają uczestników do przebrania się w halloweenowe stroje.