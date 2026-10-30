Energetyka

PEJ złożyły wniosek o pozwolenie na wstępne roboty budowlane przy pierwszej elektrowni jądrowej

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyły 30 października 2026 r. do wojewody pomorskiej wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie tzw. Wstępnych Robot Budowlanych (WRB). To kolejny krok w przygotowaniach do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo - informują w PEJ.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

30 października 2026, 15:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pexels

Elektrownia jądrowa

fot: Pexels

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyły 30 października 2026 r. do wojewody pomorskiej wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie tzw. Wstępnych Robot Budowlanych (WRB). To kolejny krok w przygotowaniach do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo - informują w PEJ.

Co obejmą prace?

Projekt WRB dotyczy przygotowania terenu pod przyszłą elektrownię oraz niezbędnej infrastruktury. W jego ramach wykonane zostaną m.in. głębokie wykopy w miejscach, gdzie mają stanąć trzy reaktory AP1000, zabezpieczenie ścian wykopów oraz rozwiązania chroniące je przed napływem wód gruntowych.

Zakres obejmuje również:

  • budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe,
  • wykonanie dróg wewnętrznych,
  • przygotowanie specjalnych komór startowych dla maszyny drążącej TBM,
  • budowę lądowej części systemu wody cyrkulacyjnej, czyli rurociągów poboru i zrzutu wody wykorzystywanej do chłodzenia elektrowni.

Kanały poboru i zrzutu wody morskiej mają zostać wykonane metodą bezwykopową, pod plażą i dnem Morza Bałtyckiego. System chłodzenia został wcześniej sklasyfikowany przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jako niemający istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, dzięki czemu jego część może być realizowana w ramach prac „niejądrowych”.

Dlaczego to ważny etap?

Wstępne Roboty Budowlane mają charakter przygotowawczy i infrastrukturalny. Nie oznaczają jeszcze rozpoczęcia budowy zasadniczych obiektów elektrowni, ale pozwalają wcześniej wykonać część prac ziemnych i infrastrukturalnych, bez oczekiwania na kolejne zgody administracyjne.

Instytucja WRB została wprowadzona do polskiego prawa ustawą z 3 lipca 2026 r., której celem było usprawnienie realizacji inwestycji w zakresie energetyki jądrowej. Zgodnie z przepisami określone prace mogą być prowadzone bez odrębnego zezwolenia prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

– Budowa elektrowni jądrowej to największy projekt energetyczny w historii Polski. Zmieniliśmy przepisy, by usprawnić jego realizację. Wniosek o pozwolenie na Wstępne Roboty Budowlane to wykorzystanie tych rozwiązań w praktyce – powiedział Miłosz Motyka, minister energii.

Kluczowy wniosek

Prezes zarządu PEJ Marek Woszczyk wskazał, że wniosek jest kluczowy przede wszystkim dla harmonogramu inwestycji. Pozwala rozpocząć prace podstawowe, niezwiązane bezpośrednio z częścią jądrową elektrowni, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa.

– Złożenie tego wniosku nie byłoby możliwe bez współpracy z administracją rządową i sprawnego przeprocesowania koniecznych zmian w ustawie jądrowej – podkreślił Woszczyk, dziękując instytucjom i stronom zaangażowanym w proces legislacyjny.

Co dalej z budową atomu?

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje na Pomorzu, w gminie Choczewo. Będzie składać się z trzech reaktorów AP1000 amerykańskiej firmy Westinghouse o łącznej mocy zainstalowanej 3750 MWe.

Obecnie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino trwa drugi etap prac przygotowawczych, obejmujący przygotowanie infrastruktury pod przyszły plac budowy. Wykonawca, firma Bechtel, prowadzi także pogłębione badania geologiczne na lądzie i morzu.

PEJ kontynuują działania zmierzające do uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych. Spółka przygotowuje się do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w 2027 roku, a uzyskanie zgody na WRB miałoby umożliwić start głębokich wykopów pod fundamenty reaktorów.
 

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