Osoby między 18 a 20 rokiem życia zadłużone na niemal 100 mln zł

Niemal 100 mln zł to łączna kwota długów ponad 31 tys. osób między 18 a 20 rokiem życia - wynika z danych BIG InfoMonitor. Niemal połowa tej kwoty to zobowiązania pozakredytowe, np. mandaty za jazdę na gapę, czy nieopłacone rachunki za telefon lub internet.

Z danych BIG InfoMonitor i BIK wynika, że długi osób w wieku 18-20 lat to 97,7 mln zł, z czego 46,3 mln zł to zobowiązania pozakredytowe (np. mandaty za jazdę na gapę, rachunki za telefon czy internet, a nawet alimenty). Zadłużonych jest 31 280 młodych. Dług najmłodszych wzrósł o ponad 9 mln zł w ciągu roku.

"To szczególnie niepokojące, bo problem dotyczy osób, które dopiero uzyskały możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Wejście w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty i pożyczki, ale także pierwsze błędy finansowe - również wobec rodziny i znajomych, którym młodzi nie zawsze oddają pieniądze w terminie. Dla tysięcy młodych ludzi nowe finansowe możliwości szybko okazały się pułapką" - ocenili autorzy raportu.

Cytowany w raporcie główny analityk BIG InfoMonitor dr hab. Waldemar Rogowski zwrócił uwagę, że 80 proc. zadłużonych ma długi do 5 tys. zł. "Choć w świecie dorosłych finansów kwota ta może wydawać się niewielka, to dla osoby bez stałych dochodów, skupionej na egzaminach i wyborze dalszej ścieżki, jest to bariera niezwykle trudna do pokonania" - stwierdził Rogowski.

Choć na tle starszych pokoleń zaległe zadłużenie najmłodszych dorosłych wciąż wydaje się niewielkie, to - zdaniem BIG InfoMonitor - jego tempo wzrostu i struktura mogą budzić niepokój. Łączna kwota zaległości osób w wieku 18-20 lat stanowi ok. 0,12 proc. łącznych zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych wszystkich Polaków, wynoszących 81,5 mld zł.

Autorzy raportu wskazali, że młodzi mężczyźni gorzej radzą sobie z finansami niż młode kobiety. W grupie niesolidnych dłużników do 20. roku życia jest ponad 18,5 tys. mężczyzn, podczas gdy liczba kobiet wynosi niemal 12,7 tys. "Sugeruje to, że młodzi panowie częściej ulegają impulsywnym decyzjom lub konsumpcyjnej presji, m.in. związanej z posiadaniem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze gotowy" - uważają autorzy raportu.

Najbardziej zadłużeni są młodzi z Mazowsza (prawie 12 mln zł), Śląska (11,9 mln zł) oraz Dolnego Śląska (10,6 mln zł). Najmniejsze zadłużenie przypada z kolei na woj. świętokrzyskie, gdzie do spłaty pozostaje 1,3 mln zł.

"Statystyczny młody niesolidny dłużnik to mężczyzna, który często przecenia swoje możliwości finansowe. Najwyższa kwota zaległości w tej grupie wiekowej to aż 496 213 zł - rekordzista z województwa małopolskiego. Dla osiemnastolatka oznacza to praktycznie finansowe wykluczenie już na starcie dorosłego życia. Takie przypadki są dobitnym dowodem na to, że brak elementarnej edukacji ekonomicznej w szkole mści się natychmiast po otrzymaniu dowodu osobistego" - ocenił Rogowski.