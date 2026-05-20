Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do Stałego Komitetu Rady Ministrów, by rozważyć wpisanie PKP Cargo i PKP Intercity na listę spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa - podał resort w uwagach do projektu rozporządzenia w tej sprawie.

"Wskazane spółki są wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych oraz osobowych w Polsce i jednym z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie wskazane spółki pełnią istotną rolę w logistyce wojskowej" - podkreślił resort infrastruktury.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 21 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest transport lądowy, wodny lub lotniczy, może zostać uznana za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 9,88 proc., a pozostali akcjonariusze - 57,11 proc. Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy spadł po styczniu do 26,75 proc. całego rynku.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Spółka należy w 100 proc. do PKP S.A.