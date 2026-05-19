W gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się cykl spotkań z okazji 25-lecia Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Przedstawiciele Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii i Regionu Hauts-de-France podsumowali dotychczasową współpracę i rozmawiali o nowych przestrzeniach współdziałania. Wydarzenia miały miejsce we wtorek 19 maja.

W gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się cykl spotkań z okazji 25-lecia Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Przedstawiciele Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii i Regionu Hauts-de-France podsumowali dotychczasową współpracę i rozmawiali o nowych przestrzeniach współdziałania. Wydarzenia miały miejsce we wtorek 19 maja.

Do Katowic przyjechały m.in. delegacje Nadrenii Północnej-Westfalii z premierem Hendrikiem Wustem oraz Regionu Hauts-de-France, któremu przewodniczył wiceprzewodniczący Regionu Francois Decoster.

W sali marmurowej gmachu Sejmu Śląskiego, Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, witając gości zaznaczył, że kiedyś regiony łączyły przede wszystkim doświadczenia związane z górnictwem, przemysłem ciężkim i jego transformacją. – Dzisiaj temat rozmów jest już inny. Dyskutujemy o nowych technologiach, sztucznej inteligencji oraz kwestiach cyberbezpieczeństwa czy budowie odporności - wyliczał marszałek. - Co ciekawe, tematem rozmów jest także służba zdrowia, szczególnie strona niemiecka pytała nas o nowoczesne rozwiązania, plany w czasach kryzysu - dodał.

Marszałek przyznał, że 25 lat współpracy trzech regionów opiera się przede wszystkim na ludziach. – To oni budują te współpracę – przypomniał marszałek.

Inicjatorem współpracy między trzema regionami, przed 25 laty, był ówczesny marszałek województwa śląskiego, europoseł Jan Olbrycht.

- Jeździliśmy przed laty do Francji i do Niemiec uczyć się, jak rozwiązywać problemy społeczne, zagospodarowywać tereny pokopalniane. Dzisiaj oni pytają nas np. o budowanie odporności w kontekście wojny na Ukrainie, rozmawiamy też o wspólnych problemach przemysłu motoryzacyjnego - wyliczał marszałek Wojciech Saługa.- Patrzymy też wspólnie na to, co dzieje się w Iranie, dyskutujemy o tym, jak długo utrzymywać moce węglowe. Mamy wspólnie co planować, co roku zresztą też się spotykamy. Cieszymy się, że mamy takich partnerów.

O sile współpracy opartej na ludziach mówił także Hendrik Wust, premier Nadrenii Północnej-Westfalii. – Mamy za sobą wiele projektów edukacyjnych czy artystycznych. Nasze regiony zawsze łączyły też doświadczenia transformacji przemysłu – podkreślił. – Europa musi być silna dzięki silnym regionom.

- Każdy z naszych regionów był dotknięty przez przemysł. We Francji też poszliśmy drogą innowacji, gdy rewitalizowaliśmy poprzemysłowe tereny – mówił z kolei Francois Decoster, wiceprzewodniczący Regionu Hauts-de-France.

Francois Decoster nawiązał też do wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. - W tym kontekście bardzo ważne są więzi między naszymi regionami - zwrócił uwagę.