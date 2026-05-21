Chorzów: Częściowo przywrócono ruch samochodów pod estakadą

Częściowo przywrócono ruch samochodów pod zamkniętą estakadą - poinformował w środę Urząd Miejski w Chorzowie. To efekt zakończenia części robót naprawczych.

21 maja 2026, 07:30
Estakada w Chorzowie

Ruch samochodów przywrócono na chorzowskim rynku na odcinku od ul. Powstańców do ul. Tadeusza Kościuszki. Pieszym udostępniono przyległy do jezdni chodnik. Na tym samym odcinku dopuszczono ruch tramwajów, który wkrótce będzie mógł zostać wznowiony.

Magistrat wskazał, że nadal trwają roboty naprawcze nad ul. Pocztową i Jana Faski. Po ich zakończeniu tam również przywrócony ma zostać ruch samochodów i tramwajów.

Wcześniej udostępniono pieszym inne przejścia pod estakadą.

Pod koniec kwietnia Urząd Miejski w Chorzowie zaprezentował ekspertyzę uzupełniającą dot. stanu estakady. Według niej obiekt jest w stanie przedawaryjnym, jednak może być użytkowany w ograniczonym zakresie do pięciu lat.

Warunki użytkowania estakady to: dopuszczenie ruchu samochodowego do 3,5 tony tylko jednym pasem w każdą stronę i dopuszczenie ruchu tramwajowego - z zastrzeżeniem wjazdu na estakadę naraz tylko jednego pojazdu. Co roku należy analizować stan obiektu.

Władze Chorzowa zasygnalizowały, że ruch na estakadzie może zostać przywrócony w sierpniu - po przeprowadzeniu niezbędnych robót naprawczych.

Ok. 50-letnią estakadę władze chorzowa wyłączyły z użytkowania 2 czerwca 2025 r. Otrzymały wtedy ekspertyzę, w której wskazano, że należy zrobić to niezwłocznie ze względu na fatalny stan techniczny obiektu, który w każdej chwili może ulec awarii lub katastrofie.

Samorząd zmierzał następnie do rozbiórki estakady, dotychczas bez planów alternatywnego połączenia i bez wyznaczenia nowego przebiegu DK 79. Szacowany na 45 tys. pojazdów dziennie ruch z estakady został przeniesiony na inne - częściowo nieprzygotowane do tego - drogi.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie dwukrotnie unieważnił przetarg na koncepcję techniczno-funkcjonalną przebudowy układu drogowego w rejonie rynku, zakładającą stan po wyburzeniu estakady. Za pierwszym razem nie było żadnej oferty. Natomiast za drugim razem jedyna oferta została odrzucona.

