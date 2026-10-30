Orlen rozwija infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych i zachęca kierowców do korzystania z sieci Orlen Charge. Od 30 października od godz. 9:00 do 16 listopada do północy użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY płacą za ładowanie o 50 groszy mniej za każdą kilowatogodzinę na złączach DC i o 36 groszy mniej na złączach AC. Promocyjne ceny wynoszą odpowiednio 2,19 zł/kWh i 1,59 zł/kWh.

Orlen rozwija infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych i zachęca kierowców do korzystania z sieci Orlen Charge. Od 30 października od godz. 9:00 do 16 listopada do północy użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY płacą za ładowanie o 50 groszy mniej za każdą kilowatogodzinę na złączach DC i o 36 groszy mniej na złączach AC. Promocyjne ceny wynoszą odpowiednio 2,19 zł/kWh i 1,59 zł/kWh.

Obniżka cen przekłada się na konkretne oszczędności przy każdym ładowaniu. Przy pobraniu 40 kWh koszt ładowania DC wyniesie 87,60 zł zamiast 107,60 zł, a ładowania AC – 63,60 zł zamiast 78 zł. Oznacza to odpowiednio 20 zł i ponad 14 zł mniej w porównaniu ze standardowymi stawkami 2,69 zł/kWh dla DC i 1,95 zł/kWh dla AC.





Oferta obejmuje zarówno szybkie ładowanie DC, przydatne podczas podróży, jak i ładowanie AC, z którego kierowcy mogą korzystać podczas dłuższego postoju. Promocyjne stawki obowiązują przez cały okres promocji.





– Jesienna promocja ORLEN Charge pozwala kierowcom korzystać z ładowania w niższych cenach, a naszą sieć dynamicznie rozwijamy z myślą o kolejnych latach. Łączymy bieżącą ofertę dla kierowców samochodów elektrycznych z długofalowym rozwojem infrastruktury ładowania – mówi Krzysztof Kaczyński, dyrektor wykonawczy ds. elektromobilności w Orlenie.





ORLEN Charge zwiększa dostępność infrastruktury ładowania, zarówno w miastach, jak i przy kluczowych trasach w Polsce. Sieć obejmuje już ponad 1 400 punktów i powiększa się o kolejne szybkie, samodzielne stacje oraz wielostanowiskowe huby ultraszybkiego ładowania. Wśród ostatnio uruchomionych lokalizacji są: Szumowo, Zgorzelec, Stobiecko Szlacheckie Wschód i Zachód. Uzupełniają one sieć hubów działających m.in. w Nowym Dworze Gdańskim, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie oraz Starym Mieście, Brzegach, Morzęcinie, Olsztynku Południe, Grucznie Zachód, Barnisławiu Północ i Południe.





Huby ORLEN Charge oferują 8 punktów szybkiego ładowania, dzięki czemu umożliwiają jednoczesne uzupełnianie energii w kilku samochodach. Moc ładowania dla samochodów osobowych sięga 400 kW na złącze. Lokalizacje hubów i pozostałych punktów ładowania można łatwo sprawdzić na mapie w aplikacji ORLEN VITAY z usługą ORLEN Charge.





Postój na hubie pozwala połączyć ładowanie z przerwą w podróży i skorzystać m.in. z bogatej oferty gastronomicznej stop.cafe. Uzupełnienie energii do optymalnego poziomu zajmuje około 20 minut. Dalsza rozbudowa sieci ma zwiększać dostępność takich miejsc. Do końca 2027 roku ORLEN planuje uruchomienie łącznie kilkudziesięciu nowych hubów i ponad stu lokalizacji samodzielnych stacji ładowania.