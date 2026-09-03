Od czwartku pilne roboty naprawcze DTŚ w Świętochłowicach

W związku z koniecznością wykonania pilnych robót zabezpieczających i naprawczych w ciągu jezdni północnej Drogowej Trasy Średnicowej (drogi wojewódzkiej nr 902) w Świętochłowicach kierowcy mogą spodziewać się tam od czwartku znacznych utrudnień - przekazał w środę wieczorem świętochłowicki magistrat.

Zabrzański odcinek DTŚ już jest naprawiony, teraz czas na Świętochłowice

W związku z koniecznością wykonania pilnych robót zabezpieczających i naprawczych w ciągu jezdni północnej Drogowej Trasy Średnicowej (drogi wojewódzkiej nr 902) w Świętochłowicach kierowcy mogą spodziewać się tam od czwartku znacznych utrudnień - przekazał w środę wieczorem świętochłowicki magistrat.

Wcześniej władze sąsiedniego Chorzowa poinformowały o zamknięciu od czwartku wiaduktu ul. Nowej nad linią kolejową nr 131. Była to jedna z dróg objazdu zamkniętej od czerwca ub. roku estakady nad chorzowskim rynkiem. Zasadniczy objazd zamkniętej estakady przebiega dotąd przez Świętochłowice: zwężaną od czwartku Drogową Trasą Średnicową i ul. Bytomską.

Jak poinformowano w środę w serwisie świętochłowickiego samorządu, w związku z koniecznością wykonania pilnych robót zabezpieczających i naprawczych w ciągu DW 902 - Drogowej Trasy Średnicowej (jezdnia północna w rejonie salonu VW) od czwartku 3 września kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu, w tym tworzenia się znacznych zatorów, zwłaszcza w godzinach szczytu.

W tym czasie ruch na jezdni północnej DTŚ zostanie czasowo ograniczony z trzech do jednego pasa ruchu. Świętochłowicki samorząd zaapelował, aby w miarę możliwości kierowcy korzystali z tras alternatywnych.

Estakada nad chorzowskim rynkiem w ciągu drogi krajowej nr 79 jest zamknięta dla ruchu samochodowego od ponad roku. Decyzję o zamknięciu prezydent Chorzowa Szymon Michałek podjął na podstawie otrzymanej wtedy ekspertyzy technicznej. Wyłączono wówczas również ruch pod tą trasą.

Choć władze miasta z prezydentem Michałkiem deklarują wolę rozbiórki estakady w ciągu DK79, od maja br., po otrzymaniu ekspertyzy uzupełniającej, przywróciły ruch pod estakadą - najpierw pieszy, później samochodowy. Decyzji o umożliwionym ekspertyzą uzupełniającą przywróceniu ruchu pojazdów na samej estakadzie wciąż w Chorzowie nie ma.

Wobec zamknięcia przejazdu w ciągu DK79 przez Chorzów ruch stamtąd między Katowicami i Bytomiem przeniósł się na DTŚ, a stamtąd na wyremontowany ostatnio przez władze niewielkich Świętochłowic węzeł tej trasy z ul. Bytomską, z krótkim jej odcinkiem w stronę Bytomia.

Już w poprzednich miesiącach władze Świętochłowic zgłaszały pogarszający się stan estakady DTŚ (w ciągu objazdu chorzowskiej estakady) nad linią kolejową nr 131 na granicy tego miasta z Chorzowem. Wprowadzono tam ograniczenie prędkości: ze 100 km/h do 70 km/h.

Znaczne ograniczenie przepustowości DTŚ powiąże się w czwartek z zamknięciem wiaduktu ul. Nowej nad LK131. Od tego dnia chorzowski samorząd zaplanował rozbiórkę istniejącego wiaduktu i budowę nowego. Wytyczono objazdy. Dla pojazdów o wysokości do 3,7 metra wiedzie on ul. Legnicką w Chorzowie z wąskim tunelem pod LK131.

Wyższe pojazdy będą musiały objeżdżać Chorzów, korzystając z ulic: Katowickiej, 3 Maja, Żołnierzy Września, 75. Pułku Piechoty, Drogowej Trasy Średnicowej, lokalnych Górniczej i Racławickiej lub Gałeczki, Wojska Polskiego, a dalej Parkowej oraz Kościuszki.