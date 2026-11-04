Energetyka

Motyka: Zatrzymania w sprawie Elektrowni Ostrołęka nie wpływają na negocjacje z Amerykanami

Zatrzymanie obecnego prezesa Westinghouse w Polsce w związku z nieprawidłowościami przy budowie elektrowni w Ostrołęce nie wpływa na negocjacje ws. budowy elektrowni jądrowej - powiedział w środę minister energii Miłosz Motyka.

Pap

4 listopada 2026, 12:44
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC/Energa

Elektrownia w Ostrołęce

fot: ARC/Energa

Zatrzymanie obecnego prezesa Westinghouse w Polsce w związku z nieprawidłowościami przy budowie elektrowni w Ostrołęce nie wpływa na negocjacje ws. budowy elektrowni jądrowej - powiedział w środę minister energii Miłosz Motyka.

- To jest działanie niezależnej prokuratury. Natomiast to na pewno nie będzie miało żadnego wpływu na proces negocjacyjny. Jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską, więc tutaj żadnych ryzyk nie widzimy - powiedział Motyka dziennikarzom, pytany o konsekwencje zatrzymania prezesa Westinghouse w Polsce Mirosława Kowalika dla negocjacji kontraktu na budowę elektrowni jądrowej. 

Atom zagrożony? Absolutnie nie

Motyka podkreślił, że w kontakcie ze stroną amerykańską jest wiceminister energii Wojciech Wrochna, który nadzoruje ten proces. Według przekazywanych wcześniej informacji, negocjacje dotyczące kontraktu na budowę elektrowni powinny zakończyć się do końca tego roku. 

- My prowadzimy proces negocjacji od miesięcy. To jest proces, który jest prowadzony bardzo sprawnie i w Waszyngtonie, i w Warszawie, i na różnych innych poziomach. On jest naszym zdaniem kompletnie niezagrożony i niezależny od tej sytuacji. To po pierwsze. Po drugie jest procesem, w którym jest tak wiele składowych, że konkretne nazwiska też nie mają bezpośredniego wpływu na te procesy - mówił Motyka. 

W środę rano minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 25 osób ws. inwestycji w nowy blok Elektrowni Ostrołęka. 

Chodzi o wyrządzenie szkody wskutek niekompetencji i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządów i rad nadzorczych. Śledztwo obejmujące lata 2018-2019 dotyczy działania na szkodę spółek Elektrownia Ostrołęka, Enea oraz Energa. Mirosław Kowalik był w tym okresie prezesem Enei. 

Westinghouse, razem z Bechtelem, wchodzi w skład konsorcjum wykonawczego pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r. 

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