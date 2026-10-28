Energetyka

Motyka: Nie ma ze strony Saudi Aramco sygnałów wskazujących na ryzyko dla polskiego rynku naftowego

Jeżeli o sytuację Saudi Aramco, ze strony koncernu nie ma sygnałów wskazujących na ryzyko dla polskiego rynku naftowego - powiedział w środę minister energii Miłosz Motyka.  Szef resortu energii został zapytany przez dziennikarzy o medialne doniesienia, według których saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco bierze pod uwagę sprzedaż posiadanych w Polsce aktywów, do których należy m.in. 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej.

Pap

28 października 2026, 14:44
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/ME

Miłosz Motyka, minister energii

fot: FB/ME

Jeżeli o sytuację Saudi Aramco, ze strony koncernu nie ma sygnałów wskazujących na ryzyko dla polskiego rynku naftowego - powiedział w środę minister energii Miłosz Motyka.  Szef resortu energii został zapytany przez dziennikarzy o medialne doniesienia, według których saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco bierze pod uwagę sprzedaż posiadanych w Polsce aktywów, do których należy m.in. 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej.

- Nie mamy sygnałów ze strony Saudi Aramco, by dochodziło do jakichś zmian - poinformował Motyka.

ME i Orlen pozostają w kontakcie z koncernem

 Dodał, że ME i Orlen pozostają w kontakcie z koncernem. 

- Jeżeli chodzi o dostawy paliw, są one w pełni zagwarantowane, jeżeli chodzi o procedurę związaną z własnością, tutaj także nie mamy sygnałów, aby miało być jakiekolwiek ryzyko dla naszego rynku - podkreślił szef ME.  

- Będziemy oczywiście w kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Królestwem Arabii Saudyjskiej, natomiast na najbliższy czas nie przewidujemy żadnych zmian i ryzyk, nic, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu dostaw czy funkcjonowania rynku naftowego w Polsce - zapewnił minister energii. 

We wtorek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun tłumaczył, że "sytuacja jest dynamiczna" i MAP czeka na stanowisko Saudi Aramco w sprawie biznesu w Polsce. 

Jak poinformował szef MAP, dwa tygodnie temu zarząd Orlenu miał rozmowę z Saudi Aramco, gdzie pewien scenariusz został narysowany. Balczun zapowiedział także, że w najbliższym czasie z Saudi Aramco ma rozmawiać prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. 

O planach Saudi Aramco napisała w ubiegły piątek "Rzeczpospolita". Dziennik podał, że koncern bierze pod uwagę dwa scenariusze: wyjście Saudi Aramco z Polski lub sprzedaż Aramco Fuels Poland - spółki zajmującej się hurtową sprzedażą paliw. 

Saudyjczycy mają także 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej oraz 50 proc. Air BP Aramco Poland - dostawcy paliwa lotniczego. Saudi Aramco nabyło polskie aktywa w 2022 r. w wyniku realizacji zaleconych przez Komisję Europejską środków zaradczych, warunkujących zgodę na połączenie Orlenu z Grupą Lotos. Po publikacji "Rz" resort aktywów poinformował, że o ewentualnych zmianach właścicielskich w Rafinerii Gdańskiej musi zostać powiadomiony Minister Aktywów Państwowych, który będzie mógł wyrazić sprzeciw, jeśli sprzedaż miałaby być zagrożeniem dla funkcjonowania i integralności infrastruktury krytycznej.

Powiązane tematy:

motyka aramco paliwa balczun map

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Gaz

Ceny gazu w Europie na najwyższym poziomie od niemal 4 lat

Ceny gazu w Europie rosną i są na najwyższym poziomie od niemal 4 lat - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,8 proc. do 97,75 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 2,6 proc. do 98 euro.

OZE

Do portu dotarły pierwsze fundamenty morskiej farmy wiatrowej BC-Wind

Pierwsze monopale, czyli fundamenty morskiej farmy wiatrowej BC-Wind dotarły do portu w Świnoujściu - poinformowała spółka Ocean Winds, która realizuje inwestycję. To początek przygotowań logistycznych do instalacji fundamentów na Bałtyku.

Gaz

To naprawdę się dzieje! Cena gazu osiąga 100 euro, pierwszy raz od 2022 r., a przed nami zima

Cena gazu ziemnego w Europie osiągnęła w środę poziom 100 euro za megawatogodzinę, po raz pierwszy od prawie czterech lat, co podsyca obawy przed nawrotem kryzysu energetycznego w momencie, gdy region wkracza w okres szczytowego zapotrzebowania.

OZE

Boom na OZE w USA. Będzie rekord, ale napędza go ucieczka przed końcem ulg

W USA trwa istny szał czystej energii – podaje agencja Bloomberg. Według prognoz BloombergNEF, w tym roku, a następnie w 2027 r., w Stanach Zjednoczonych zainstalowana zostanie rekordowa ilość energii odnawialnej.