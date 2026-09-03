Innowacyjne Mobilne Centrum Technologii Dronowych DronBox, czyli praktycznie „fabryka dronów na kółkach", zaprezentowano 31 sierpnia 2026 r. w Gliwicach. To efekt współpracy Politechniki Śląskiej z trzema śląskimi firmami. Pierwszy publiczny pokaz – podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, 8–11 września 2026 r.

Innowacyjne Mobilne Centrum Technologii Dronowych DronBox, czyli praktycznie „fabryka dronów na kółkach", zaprezentowano 31 sierpnia 2026 r. w Gliwicach. To efekt współpracy Politechniki Śląskiej z trzema śląskimi firmami. Pierwszy publiczny pokaz – podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, 8–11 września 2026 r.

Co to jest DronBox?

Z zewnątrz DronBox przypomina zwykłą przyczepę. W środku kryje się w pełni wyposażone, mobilne laboratorium, w którym można:

projektować i drukować części dronów w 3D ,

, montować elektronikę (lutowanie, programowanie kontrolerów lotu),

(lutowanie, programowanie kontrolerów lotu), pracować z materiałami kompozytowymi (włókna węglowe, frezowanie, wycinanie CNC laserem),

(włókna węglowe, frezowanie, wycinanie CNC laserem), testować gotowe bezzałogowce pod kątem stateczności i bezpieczeństwa misji,

pod kątem stateczności i bezpieczeństwa misji, zarządzać lotem i prowadzić misję drona w terenie.

Całość waży 2,4 tony i może być holowana przez odpowiednie pojazdy lub zamontowana na podwoziu auta dostawczego. Konfigurację wnętrza można dostosować do potrzeb zamawiającego.

„Przejezdna fabryka" – od projektu do misji w jednym miejscu

– Jest to przejezdna fabryka, ale równocześnie punkt montażowy, punkt testowania i punkt zarządzania lotem dronem umieszczone na jednym, mobilnym podwoziu – podkreśla prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, dyrektor Centrum Technologii Obronnych i Podwójnego Zastosowania TOPAZ Politechniki Śląskiej.

DronBox umożliwia tzw. inżynierię odwrotną: w warunkach polowych można odtworzyć i naprawić uszkodzone elementy zamiast wymieniać cały dron. To obniża koszty i pozwala szybko modernizować sprzęt w miarę rozwoju technologii.

– Użytkownicy tego centrum mobilnego nie muszą kupować nowych dronów do każdej akcji, ale mogą reperować lub wymieniać poszczególne części. To znacznie zmniejsza koszty użytkowania i pozwala system unowocześniać w miarę potrzeby – mówi dr inż. Adam Mańka z Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej.

Według zaprezentowanych informacji platforma jest w stanie produkować nawet kilkanaście–kilkadziesiąt dronów na dobę i pracować w trudnych warunkach, w tym „w warunkach pola walki".

Kto stoi za projektem?

Projekt powstał w ramach Centrum Technologii Obronnych i Podwójnego Zastosowania TOPAZ Politechniki Śląskiej we współpracy z trzema przedsiębiorstwami:

PDK Profile sp. z o.o. (Gliwice),

(Gliwice), Gromex sp. z o.o. sp. k. ,

, ZAMET-GŁOWNO sp. z o.o. sp. k.

Politechnika wniosła wiedzę badawczo-rozwojową i koncepcję technologiczną, partnerzy przemysłowi odpowiadali za realizację i rozwój poszczególnych elementów rozwiązania.

– Pokazujemy zakończoną sukcesem współpracę z kilkoma polskimi firmami, ale także służbami mundurowymi, w tym ze strażą pożarną i wojskiem, w zakresie rozwoju technologii, które obecnie szczególnie koncentrują naszą uwagę – technologii dronowych – powiedział prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Rektor Politechniki Śląskiej.

Projekt został objęty zgłoszeniem patentowym.

Dla kogo jest DronBox?

Głównymi odbiorcami mają być:

służby zarządzania kryzysowego (straż pożarna, ratownictwo),

(straż pożarna, ratownictwo), wojsko ,

, policja i Straż Graniczna.

DronBox znajdzie też zastosowanie w:

szkoleniu specjalistów z zakresu przeciwdziałania atakom dronów,

z zakresu przeciwdziałania atakom dronów, produkcji bezzałogowców dostosowanych do konkretnych zadań użytkownika (cywilnych i wojskowych).

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Marek Gzik zaznaczył, że projekt opiera się w całości na materiałach polskich i z rynku UE i że polska armia będzie zainteresowana tego typu rozwiązaniem.

– Myślę, że cały ten projekt to przede wszystkim inspiracja, która popłynęła z doświadczeń na froncie dzisiejszym Ukrainie. Widzimy, jak istotną rolę odgrywa na współczesnym teatrze działań wojennych technologia dronowa – dodał prof. Gzik.

Gdzie i kiedy pierwszy publiczny pokaz?

Przedpremierowy pokaz odbył się 31 sierpnia w hali PDK Profile w Gliwicach, w obecności przedstawicieli służb mundurowych.

Pierwsza publiczna prezentacja DronBoxa odbędzie się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) 2026 w Kielcach, który odbędzie się w dniach 8-11 września 2026 r.

Twórcy liczą na zainteresowanie zarówno polskich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i odbiorców wojskowych oraz cywilnych z kraju i zagranicy.