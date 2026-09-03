Mobilna fabryka dronów z Gliwic. DronBox już wkrótce na MSPO w Kielcach
Innowacyjne Mobilne Centrum Technologii Dronowych DronBox, czyli praktycznie „fabryka dronów na kółkach", zaprezentowano 31 sierpnia 2026 r. w Gliwicach. To efekt współpracy Politechniki Śląskiej z trzema śląskimi firmami. Pierwszy publiczny pokaz – podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, 8–11 września 2026 r.
fot: Politechnika Śląska
Mobilne Centrum Technologii Dronowych DronBox
fot: Politechnika Śląska
Innowacyjne Mobilne Centrum Technologii Dronowych DronBox, czyli praktycznie „fabryka dronów na kółkach", zaprezentowano 31 sierpnia 2026 r. w Gliwicach. To efekt współpracy Politechniki Śląskiej z trzema śląskimi firmami. Pierwszy publiczny pokaz – podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, 8–11 września 2026 r.
Co to jest DronBox?
Z zewnątrz DronBox przypomina zwykłą przyczepę. W środku kryje się w pełni wyposażone, mobilne laboratorium, w którym można:
- projektować i drukować części dronów w 3D,
- montować elektronikę (lutowanie, programowanie kontrolerów lotu),
- pracować z materiałami kompozytowymi (włókna węglowe, frezowanie, wycinanie CNC laserem),
- testować gotowe bezzałogowce pod kątem stateczności i bezpieczeństwa misji,
- zarządzać lotem i prowadzić misję drona w terenie.
Całość waży 2,4 tony i może być holowana przez odpowiednie pojazdy lub zamontowana na podwoziu auta dostawczego. Konfigurację wnętrza można dostosować do potrzeb zamawiającego.
„Przejezdna fabryka" – od projektu do misji w jednym miejscu
– Jest to przejezdna fabryka, ale równocześnie punkt montażowy, punkt testowania i punkt zarządzania lotem dronem umieszczone na jednym, mobilnym podwoziu – podkreśla prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, dyrektor Centrum Technologii Obronnych i Podwójnego Zastosowania TOPAZ Politechniki Śląskiej.
DronBox umożliwia tzw. inżynierię odwrotną: w warunkach polowych można odtworzyć i naprawić uszkodzone elementy zamiast wymieniać cały dron. To obniża koszty i pozwala szybko modernizować sprzęt w miarę rozwoju technologii.
– Użytkownicy tego centrum mobilnego nie muszą kupować nowych dronów do każdej akcji, ale mogą reperować lub wymieniać poszczególne części. To znacznie zmniejsza koszty użytkowania i pozwala system unowocześniać w miarę potrzeby – mówi dr inż. Adam Mańka z Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej.
Według zaprezentowanych informacji platforma jest w stanie produkować nawet kilkanaście–kilkadziesiąt dronów na dobę i pracować w trudnych warunkach, w tym „w warunkach pola walki".
Kto stoi za projektem?
Projekt powstał w ramach Centrum Technologii Obronnych i Podwójnego Zastosowania TOPAZ Politechniki Śląskiej we współpracy z trzema przedsiębiorstwami:
- PDK Profile sp. z o.o. (Gliwice),
- Gromex sp. z o.o. sp. k.,
- ZAMET-GŁOWNO sp. z o.o. sp. k.
Politechnika wniosła wiedzę badawczo-rozwojową i koncepcję technologiczną, partnerzy przemysłowi odpowiadali za realizację i rozwój poszczególnych elementów rozwiązania.
– Pokazujemy zakończoną sukcesem współpracę z kilkoma polskimi firmami, ale także służbami mundurowymi, w tym ze strażą pożarną i wojskiem, w zakresie rozwoju technologii, które obecnie szczególnie koncentrują naszą uwagę – technologii dronowych – powiedział prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Rektor Politechniki Śląskiej.
Projekt został objęty zgłoszeniem patentowym.
Dla kogo jest DronBox?
Głównymi odbiorcami mają być:
- służby zarządzania kryzysowego (straż pożarna, ratownictwo),
- wojsko,
- policja i Straż Graniczna.
DronBox znajdzie też zastosowanie w:
- szkoleniu specjalistów z zakresu przeciwdziałania atakom dronów,
- produkcji bezzałogowców dostosowanych do konkretnych zadań użytkownika (cywilnych i wojskowych).
Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Marek Gzik zaznaczył, że projekt opiera się w całości na materiałach polskich i z rynku UE i że polska armia będzie zainteresowana tego typu rozwiązaniem.
– Myślę, że cały ten projekt to przede wszystkim inspiracja, która popłynęła z doświadczeń na froncie dzisiejszym Ukrainie. Widzimy, jak istotną rolę odgrywa na współczesnym teatrze działań wojennych technologia dronowa – dodał prof. Gzik.
Gdzie i kiedy pierwszy publiczny pokaz?
Przedpremierowy pokaz odbył się 31 sierpnia w hali PDK Profile w Gliwicach, w obecności przedstawicieli służb mundurowych.
Pierwsza publiczna prezentacja DronBoxa odbędzie się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) 2026 w Kielcach, który odbędzie się w dniach 8-11 września 2026 r.
Twórcy liczą na zainteresowanie zarówno polskich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i odbiorców wojskowych oraz cywilnych z kraju i zagranicy.