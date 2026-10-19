Gospodarka

Milion samochodów rocznie. Jest plan, jak pomóc polskiej motoryzacji

Powstała Strategia Transformacji Przemysłu Motoryzacyjnego w Polsce do 2035 roku.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

19 października 2026, 14:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pixabay.com

Jest strategia dla branży motoryzacyjnej.

fot: Pixabay.com

Powstała Strategia Transformacji Przemysłu Motoryzacyjnego w Polsce do 2035 roku.

Jak czytamy w opracowaniu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, motoryzacja nadal jest jednym z filarów polskiej gospodarki. Sektor ten zatrudnia 194 tys. osób bezpośrednio w produkcji pojazdów i części oraz ok. 1,3 mln w handlu i serwisie. Odpowiada przy tym za 8 proc. PKB.

Mimo to, w ubiegłym roku produkcja klasycznych aut spalinowych w Polsce spadła do zaledwie 101 tysięcy sztuk. Takich liczb nie notowano od wczesnych lat 70. Tymczasem na świecie dominują Chiny, odpowiadające za 60 proc. globalnej produkcji pojazdów elektrycznych. Sytuację w Polsce komplikują koszty pracy, które w ciągu zaledwie czterech lat wzrosły o blisko 60 proc.

Koalicja MotoryzacjaPL, która skupia firmy z branży motoryzacyjnej, przedstawiła KOMPAS2035, czyli pierwszą długoterminową strategię dla tego sektora. Branża ma przejść całkowitą metamorfozę do 2035 roku. Plany zakładają produkcję miliona aut rocznie (głównie elektrycznych), zatrudnienie dla 300 tysięcy osób oraz 150 miliardów złotych z eksportu, przy jednoczesnym wzroście udziału sektora w PKB do 10 proc. 

Autorzy strategii wskazują, by zamiast ograniczać się do prostego montażu, Polska szukała swojej szansy w bateriach, systemach sztucznej inteligencji, oprogramowaniu i elektronice mocy. 

- O przyszłości polskiej motoryzacji nie zdecyduje wyłącznie liczba produkowanych pojazdów, ale przede wszystkim wartość dodana, która pozostanie w naszej gospodarce. Dlatego strategia musi wzmacniać krajowych producentów części i komponentów, w szczególności firmy z polskim kapitałem, MŚP i przedsiębiorstwa średniej wielkości. Kluczowe jest zwiększanie ich udziału w europejskich łańcuchach dostaw oraz rozwój własnych technologii i kompetencji produkcyjnych. Polityka local content powinna obejmować nie tylko komponenty montowane w pojazdach, ale również maszyny, narzędzia i technologie niezbędne do ich wytwarzania. Naszym celem powinno być nie tylko utrzymanie produkcji w Polsce, ale także wzmacnianie krajowego potencjału przemysłowego – mówi Bartosz Mielecki, Dyrektor Zarządzający Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. 

Konieczna transformacja? 

Autorzy dokumentu za konieczne uznali przyjęcie przez Radę Ministrów strategii dla motoryzacji, by inwestorzy mogli planować swoje działania na dekadę, a nie kadencję. Pomoc publiczna powinna w pierwszej kolejności wspierać rodzimy kapitał, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz projekty rozwijające w Polsce badania. Lokalni dostawcy wymagają wsparcia w wejściu na inne rynki, jak sektor obronny, kolejowy, energetyczny i maszynowy. Równocześnie kluczowe jest stworzenie krajowego zaplecza technologicznego obejmującego baterie, recykling, elektronikę, wodór, paliwa alternatywne oraz produkcję ładowarek. Zdaniem autorów konieczna jest również transformacja krajowego sektora energetycznego. 

- Z perspektywy Śląska, gdzie koncentruje się znaczna część krajowego potencjału produkcyjnego sektora, najważniejsze jest, że strategia stawia obok siebie trzy kierunki, które muszą iść razem: utrzymanie i transformację istniejących zakładów, tworzenie warunków i przyciąganie nowych inwestycji – zarówno greenfield, jak i reinwestycji, oraz budowę potencjału w nowych obszarach: autonomizacji transportu, cyberbezpieczeństwie przemysłowym i sztucznej inteligencji dla motoryzacji – mówi Łukasz Górecki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dyrektor Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Jak czytamy, kluczowy dla transformacji ma być też rozwój kompetencji pracowników oraz dostosowanie systemu kształcenia zawodowego, technicznego i wyższego do zmieniających się potrzeb przemysłu. 

Powiązane tematy:

motoryzacja strategia branża motoryzacyjna automotive

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Transport

Zielone światło dla obwodnicy Blachowni i Herb. Nowa DK46 będzie miała 12,5 km

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46. To kluczowa zgoda, która otwiera drogę do przygotowania przetargu na realizację inwestycji z rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Transport

Układ z wierzycielami pracującej dla kopalń spółki zatwierdzony przez sąd

Sąd rejonowy w Warszawie zatwierdził w piątek układ zawarty przez PKP Cargotabor z wierzycielami. Według informacji przekazanych przez spółkę to istotny krok przybliżający firmę do zakończenia postępowania sanacyjnego.

Transport

A4 Katowice–Kraków czeka wielka zmiana. Jest projektant rozbudowy do trzech pasów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie rozbudowy niemal 16-kilometrowego odcinka autostrady A4 między Brzęczkowicami a Byczyną. Kontrakt, wart ponad 13,2 mln zł, trafi do warszawskiej firmy Databout - informują w GDDKiA.

Produkcja

Broda na szychcie? Uważaj, to może cię słono kosztować

Nawet dobra maska może nie chronić tak, jak powinna, jeśli nie przylega szczelnie do twarzy. Problemem może być zarost, który tworzy drobne nieszczelności i osłabia ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza. Przypadający 19 października Dzień bez Brody to dobry moment, by przypomnieć, że w niektórych zawodach zarost ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa - informuje Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB.