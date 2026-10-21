ejmowe komisje energii oraz gospodarki wprowadziły we wtorek poprawki do rządowego projektu wprowadzającego wart 4,8 mld zł system wsparcia w formie dopłat do kosztów energii dla przedsiębiorstw energochłonnych na lata 2027-2030.

ejmowe komisje energii oraz gospodarki wprowadziły we wtorek poprawki do rządowego projektu wprowadzającego wart 4,8 mld zł system wsparcia w formie dopłat do kosztów energii dla przedsiębiorstw energochłonnych na lata 2027-2030.

Chodzi o projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej. Na wtorkowym posiedzeniu połączone sejmowe komisje, tj. Komisja ds. Energii Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyły ten projekt. Wprowadzono do niego kilka poprawek, choć większość miała charakter redakcyjny, doprecyzowujący i legislacyjny.

Próg 50 mln euro przychodów

Autor projektu, czyli Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje wprowadzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w latach 2027-2030. Na ten cel zaplanowano 4,8 mld zł, w tym 800 mln zł w 2027 r., po 1,6 mld zł w latach 2028-2029 oraz 800 mln zł w 2030 r.

Pomoc będzie miała charakter czasowy, a jej beneficjenci będą zobowiązani do przeznaczenia co najmniej 50 proc. ekwiwalentu otrzymanej pomocy na działania związane m.in. z dekarbonizacją, poprawą efektywności energetycznej, rozwojem OZE, magazynowaniem energii lub zwiększeniem elastyczności poboru energii. Jedna z przyjętych przez komisje poprawek zakłada, że inwestycje uprawniające do wsparcia muszą być realizowane na terytorium Polski.

Inna poprawka wykreśliła artykuł ósmy, który zakładał, że warunkiem udzielenia wsparcia jest udział środków własnych przedsiębiorcy lub zewnętrznych źródeł finansowania wynoszący co najmniej 20 proc. wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji wskazanej we wniosku.

Dodatkowo komisje poparły poprawkę polegającą na skreśleniu uzależnienia udzielenia pomocy od posiadania przez przedsiębiorcę prawa do dysponowania nieruchomością niezbędną do realizacji inwestycji uprawniającej do uzyskania pomocy. Projekt ustawy przewiduje również zmiany w ustawie o CIT, polegające na czasowym podwyższeniu stawki podatku dla wyodrębnionej grupy podatników uzyskujących niestandardowo znaczące zyski, w szczególności w związku z obecną sytuacją geopolityczną i rynkową.

Warunkiem objęcia regulacją będzie przekroczenie progu 50 mln euro przychodów. Zmiana ta ma zapewnić źródło finansowania projektowanych programów wsparcia dla sektora energochłonnego. Komisje przyjęły też poprawki, które doprecyzowały zasady opodatkowania wyższą stawką CIT. Przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 r.