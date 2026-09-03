Kolejne autobusy elektryczne w Jaworznie. Miasto ma ich już 56

To kolejne „elektryki” w flocie jaworznickich autobusów. Zakup ostatnich kosztował ponad 24,5 mln złotych i został sfinansowany w dużej części w części ze środków unijnych (prawie 17 mln złotych). Oprócz autobusów elektrycznych, miasto kupiło stację ładowania oraz certyfikowany podest na potrzeby obsługi pojazdów.

Kolejne siedem autobusów to inwestycja w nowoczesny, cichy i przyjazny mieszkańcom transport. Po wdrożeniu siedmiu nowych autobusów PKM Jaworzno będzie dysponowało 56 autobusami elektrycznymi na 76 wszystkich pojazdów – mówił Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Esencja nowoczesności

Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa zwrócił uwagę, że autobusy elektryczne, które trafiły do Jaworzna są „esencją nowoczesności”.

Warto też zaznaczyć, że floty tworzące komunikację miejską w całym regionie należą do jednych z najnowocześniejszych w całej Europie na co często zwracają uwagę turyści przyjeżdżający do nas zza granicy. A samo Jaworzno było przecież pionierem proekologicznego transportu – przypomniał Wojciech Saługa.

Nowe pojazdy posiadają sporo udogodnień dla pasażerów. Wśród nich są gniazda USB typu A i C, nowoczesny system informacji pasażerskiej z mapą pokazującą aktualną lokalizację autobusu.