Kiedyś te lokomotywy woziły węgiel, teraz trafiły do sprzedaży

PKP Cargo sprzedało 106 z 337 lokomotyw wyłączonych z eksploatacji za łączną kwotę 26,4 mln zł netto - poinformowała spółka w poniedziałkowym raporcie giełdowym. Środki mają wesprzeć realizację działań restrukturyzacyjnych przewidzianych w planie naprawczym.

PKP Cargo sprzedało 106 z 337 lokomotyw wyłączonych z eksploatacji za łączną kwotę 26,4 mln zł netto - poinformowała spółka w poniedziałkowym raporcie giełdowym. Środki mają wesprzeć realizację działań restrukturyzacyjnych przewidzianych w planie naprawczym.

Jednocześnie zarządca poinformował, że 24 września 2026 r. rozpoczęto kolejne postępowanie dotyczące sprzedaży lokomotyw, które nie znalazły nabywców w pierwszej licytacji. Obejmie ono pozostałą część taboru wystawionego wcześniej na sprzedaż.

PKP Cargo wskazało, że zbywanie nieużytkowanych lokomotyw jest elementem realizacji planu restrukturyzacyjnego. Celem sprzedaży zbędnych aktywów taborowych jest pozyskanie środków finansowych na realizację priorytetowych działań naprawczych oraz poprawę sytuacji finansowej spółki.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale. Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki; zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników.

W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób. Grupa PKP Cargo miała w 2025 r. 39,4 mln zł zysku netto wobec 2,4 mld zł straty rok wcześniej. Zysk netto Grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po 6 miesiącach 2026 r. wyniósł 117,8 mln zł, podczas gdy w samym II kwartale było to 163,6 mln zł. Na koniec I półrocza roku ubiegłego Grupa PKP Cargo miała 17,9 mln zł straty, ale tylko w II kw. 2025 r. grupa miała 30,7 mln zł zysku.