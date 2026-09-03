Kraj i Świat

Jest nowy wiceminister energii. To były wiceprezydent Rybnika

Piotr Masłowski został powołany przez premiera na stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie energii.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

3 września 2026, 15:44
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Ministerstwo Energii

Wiceminister energii Piotr Masłowski i minister Miłosz Motyka.

fot: Ministerstwo Energii

Piotr Masłowski został powołany przez premiera na stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie energii.

Piotr Masłowski urodził się 1 sierpnia 1977 roku w Rydułtowach. Z wykształcenia jest politologiem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie zdobywał w samorządzie i organizacjach pozarządowych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, funduszach europejskich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W latach 2014-2023 Piotr Masłowski był zastępcą prezydenta Rybnika. Odpowiadał za politykę społeczną, sport, ochronę środowiska i politykę klimatyczną. Zajmował się także kontaktami z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowych oraz gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi. Brał również udział w pracach koncepcyjnych dotyczących Rybnickiego Okręgu Wodorowego.

W 2023 roku Masłowski został wybrany z list Trzeciej Drogi do Senatu XI kadencji. Był członkiem senackiej Komisji Klimatu i Środowiska. Pełnił też rolę wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Elektromobilności. W ostatnim czasie związany był z Unią Centrum Pauliny Hennig-Kloski.

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