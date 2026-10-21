Ile zarabiamy? Są nowe dane o wynagrodzeniach

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło we wrześniu 9266,48 złotych brutto. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, było ono nominalnie wyższe o 0,1 proc. niż w sierpniu br. i o 5,9 proc. wyższe w porównaniu z wrześniem 2025 roku.

W ubiegłym miesiącu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,4 mln etatów. Było o 0,1 proc. niższe niż w sierpniu br. i o 0,8 proc. niższe niż we wrześniu 2025 roku.

Sektor przedsiębiorstw stanowi część gospodarki narodowej i obejmuje podmioty, w których pracuje 10 i więcej osób. Mowa o podmiotach działających w takich branżach, jak m. in. górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe czy wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną.