Kraj i Świat

Ile zarabiamy? Są nowe dane o wynagrodzeniach

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

Robert Passia

Robert Passia

21 października 2026, 11:53
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: vindicat.pl

Są dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

fot: vindicat.pl

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło we wrześniu 9266,48 złotych brutto. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, było ono nominalnie wyższe o 0,1 proc. niż w sierpniu br. i o 5,9 proc. wyższe w porównaniu z wrześniem 2025 roku.

W ubiegłym miesiącu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,4 mln etatów. Było o 0,1 proc. niższe niż w sierpniu br. i o 0,8 proc. niższe niż we wrześniu 2025 roku. 

Sektor przedsiębiorstw stanowi część gospodarki narodowej i obejmuje podmioty, w których pracuje 10 i więcej osób. Mowa o podmiotach działających w takich branżach, jak m. in. górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe czy wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną. 

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