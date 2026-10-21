Rurociągi odwadniające, sprężonego powietrza, ciepłownicze i technologiczne, a także zbiorniki, tracą materiał od środka: przez korozję, erozję i ścieranie. Z zewnątrz rura może wyglądać na sprawną aż do dnia, w którym przecieknie. Pomiar grubości ścianki pozwala ocenić jej stan bez cięcia, bez demontażu i najczęściej bez zatrzymywania instalacji.

Rurociągi odwadniające, sprężonego powietrza, ciepłownicze i technologiczne, a także zbiorniki, tracą materiał od środka: przez korozję, erozję i ścieranie. Z zewnątrz rura może wyglądać na sprawną aż do dnia, w którym przecieknie. Pomiar grubości ścianki pozwala ocenić jej stan bez cięcia, bez demontażu i najczęściej bez zatrzymywania instalacji.

Jak działa ultradźwiękowy pomiar grubości

Grubościomierz wysyła do materiału impuls ultradźwiękowy i mierzy czas, po jakim wraca echo od przeciwległej ścianki. Ten czas, przy znanej prędkości fali w danym materiale, przeliczany jest na grubość. Wynik jest dostępny w kilka sekund, bez przygotowywania próbek, także na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych i w strefach zagrożonych wybuchem. Metodę opisuje norma PN-EN ISO 16809.

Warto zrozumieć jedną konsekwencję tego mechanizmu: przyrząd mierzy czas, nie grubość. Jeśli w urządzeniu ustawiono prędkość fali niewłaściwą dla badanego materiału, odczyt będzie systematycznie błędny, a przy tym będzie wyglądał całkowicie wiarygodnie. Dlatego każdy pomiar poprzedza kalibracja na wzorcu o znanej grubości, wykonanym z materiału zbliżonego do badanego elementu.

Druga praktyczna kwestia to powłoka malarska. W najprostszym trybie pomiaru wynik obejmuje także grubość farby, więc jest zawyżony. Tryb echo-echo mierzy odstęp między dwoma kolejnymi echami od dna, przez co wpływ powłoki się znosi i można mierzyć bez jej usuwania.



Pomiary na zbiornikach w hali produkcyjnej. Fot. ULTRARENT

Wynik pomiaru to dopiero połowa odpowiedzi

Sama zmierzona grubość nie mówi, czy element może dalej pracować. Porównuje się ją z grubością graniczną, wyliczoną według normy projektowej: najczęściej PN-EN 13480 dla rurociągów przemysłowych albo PN-EN 13445 dla zbiorników ciśnieniowych. Dopiero to zestawienie pozwala zdecydować o dalszej eksploatacji, naprawie albo wymianie.

Największą wartość dają pomiary powtarzane w tych samych punktach, w ustalonej siatce. Pozwalają one śledzić tempo ubytku i przewidzieć, kiedy ścianka zbliży się do granicy, zamiast dowiadywać się o tym po awarii. Szczegóły metody opisuje strona poświęcona temu, czym są ultradźwiękowe pomiary grubości .

Gdy punktowy pomiar to za mało

Pomiar grubościomierzem daje wynik w punkcie. Przy korozji równomiernej to wystarcza, ale przy korozji wżerowej głęboki wżer może leżeć kilka centymetrów obok punktu pomiarowego i pozostać niezauważony. W takich przypadkach stosuje się mapowanie korozji: skanowanie całej powierzchni i obraz C-scan pokazujący rozkład grubości na mapie. Opis techniki: ultrarent.pl/badania/mapowanie-korozji/

Rurociąg w izolacji: pomiar bez jej zdejmowania

Osobnym problemem są rurociągi zaizolowane. Pod izolacją, szczególnie na zimnych powierzchniach, wykrapla się wilgoć i rozwija się korozja zupełnie niewidoczna z zewnątrz. Zdjęcie izolacji na całej długości jest kosztowne i często wymaga wyłączenia instalacji.

Przykładem jest realizacja w zakładzie eksploatującym przemysłową instalację chłodniczą na amoniak. Zakres obejmował 100 punktów pomiarowych na rurociągach DN15 do DN80 o grubości nominalnej ścianki 2,3 do 3,2 mm. Pomiar wykonano techniką radiograficzną, bez zdejmowania izolacji i bez zatrzymywania chłodzenia. W kilku miejscach grubość ścianki spadła poniżej 1 mm, czyli ubytek przekraczał 60% pierwotnego przekroju. Na radiogramach ujawniły się dodatkowo braki przetopu w spoinach, przekazane klientowi jako rekomendacja do osobnego badania złączy. Zamiast wymieniać odcinki rurociągu na ślepo, klient dostał wskazanie konkretnych miejsc do naprawy. Przebieg prac przedstawia opis tej realizacji .

Od czego zacząć

Pierwszy krok to wytypowanie miejsc najbardziej narażonych: kolan i trójników, gdzie przepływ powoduje erozję, dolnych tworzących rurociągów, gdzie zbiera się woda, oraz odcinków pod izolacją. Pierwsze pomiary stają się punktem odniesienia dla kolejnych przeglądów. Pomiary wykonuje personel certyfikowany według PN-EN ISO 9712, a protokół zawiera wartości odniesione do grubości granicznej, gotowe do decyzji działu utrzymania ruchu.





Fot. ULTRARENT