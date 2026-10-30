Energetyka

Elektrownia gazowa Grudziądz 1 osiągnęła kamień milowy w ramach rynku mocy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne potwierdziły osiągnięcie przez elektrownię gazową CCGT Grudziądz 1 operacyjnego kamienia milowego w ramach rynku mocy - podała Energa.

Pap

30 października 2026, 07:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Energa

Elektrownia gazowa CCGT Grudziądz 1

fot: Energa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne potwierdziły osiągnięcie przez elektrownię gazową CCGT Grudziądz 1 operacyjnego kamienia milowego w ramach rynku mocy - podała Energa.

Zgodnie z przepisami ustawy o rynku mocy - regulującej przychody z tytułu gotowości do dostarczenia mocy elektrycznej na wezwanie operatora systemu - chodzi o spełnienie wymagań takich jak potwierdzenie możliwości dostarczenia mocy w wielkości nie mniejszej niż 95 proc. obowiązku mocowego przez ciągłą pracę przez co najmniej godzinę. 

“Osiągnięcie OKM usuwa ryzyko rozwiązania umowy mocowej (...) oraz skutkuje zakończeniem naliczania kar (...) w wysokości 1,1 mln zł miesięcznie“ - wskazano w komunikacie. 

Spółka dodała, że do czasu pełnego uruchomienia bloku CCGT Grudziądz 1 obowiązek mocowy będzie przenoszony na inne jednostki należące do Energi oraz na podmioty spoza grupy kapitałowej. W grudniu 2025 r. Energa podała, że ze względu na opóźnienie realizacji CCGT Grudziądz 1 i drugiej budowanej przez spółkę gazowej elektrowni - CCGT Ostrołęka, nie zostały osiągnięte operacyjne kamienie milowe w ramach rynku mocy.  

Spółka podała wówczas, że każdy miesiąc opóźnienia powoduje utratę przychodów z rynku mocy w wysokości 23,22 mln zł w przypadku CCGT Ostrołęka i 17,30 mln zł w przypadku CCGT Grudziądz. Natomiast miesięczna wysokość kar umownych naliczanych do czasu osiągnięcia operacyjnych kamieni milowych dla obu bloków wynosiła 2,46 mln zł. 

Kontrolowana przez Orlen Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna liczy 200 tys. km i obejmuje około jednej czwartej powierzchni kraju. Firma zasila około 3,4 mln klientów. 

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