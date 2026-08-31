Drogowy armagedon w Chorzowie. Zamkną wiadukt, a co z estakadą?

W Chorzowie szykuje się drogowy armagedon. W czwartek, 3 września 2026 r., zostanie zamknięty dla ruchu wiadukt w ciągu ul. Nowej. Obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy. Problem w tym, że prowadzi tamtędy jedna z głównych dróg objazdu w związku z zamkniętą estakadą.

W Chorzowie szykuje się drogowy armagedon. W czwartek, 3 września 2026 r., zostanie zamknięty dla ruchu wiadukt w ciągu ul. Nowej. Obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy. Problem w tym, że prowadzi tamtędy jedna z głównych dróg objazdu w związku z zamkniętą estakadą.

Zamknięcie wiaduktu na ul. Nowej w Chorzowie

O rozbiórce wiaduktu w ciągu ulicy Nowej w Chorzowie i budowie nowego obiektu nad linią kolejową nr 131 mówi się od kilku lat i w końcu prace się rozpoczną. Jak informują w chorzowskim magistracie w czwartek, 3 września 2026 r., od godzin porannych wiadukt zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.

- Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów – apelują w Urzędzie Miasta Chorzów.

Objazd dla pojazdów o wysokości do 3,7 m

Dla pojazdów osobowych i dostawczych (wysokość poniżej 3,7 m) trasę objazdu wyznaczono trasą: ul. Stabika, ul. Stacyjna, ul. Legnicka, ul. Rębaczy, ul. Główna, ul. Maciejkowicka.

Objazd dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,7 m)

Dla pozostałych pojazdów (w tym pojazdów ciężarowych) objazd przebiegać będzie trasą: ul. Katowicka, ul. 3 Maja, ul. Żołnierzy Września, ul. 75 Pułku Piechoty, ul. Nomiarki, Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), ul. Gałeczki / ul. Racławicka – ul. Górnicza, ul. Wojska Polskiego, ul. Parkowa, ul. Kościuszki.

Objazd komunikacją publiczną

Przejazd między odciętymi rejonami miasta zapewni linia autobusowa 165, która od sierpnia 2026 r. kursuje ulicami: ul. Krzyżowa, ul. Stacyjna, ul. Legnicka, ul. Rębaczy, ul. Główna, ul. Maciejkowicka, plac św. Jana, ul. Kościuszki. Zmianie ulegnie też kursowanie linii 922 – szczegółowy komunikat w tej sprawie pojawi się na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego.

- W związku z zamknięciem wiaduktu na ul. Nowej zmieniona zostanie organizacja pracy sygnalizacji świetlnej na pobliskich skrzyżowaniach w ciągu ulic Katowickiej i Kościuszki. Za sprawą systemu ITS Chorzów, parametry sygnalizacji będą na bieżąco dostosowywane do natężenia ruchu, co pozwoli zapewnić optymalną płynność przejazdu i ograniczyć zatory drogowe. Proces kalibracji może potrwać do kilku dni – czytamy w komunikacie chorzowskiego magistratu.

Czy wróci ruch na chorzowską estakadę?

Zamknięcie wiaduktu w ciągu ul. Nowej oznaczać będzie drogowy armagedon w Chorzowie, bowiem prowadzi tamtędy jedna z głównych dróg objazdu w związku z zamkniętą estakadą. Ekspertyza uzupełniająca stanu technicznego estakady dopuszcza tam ruch samochodów w ograniczonym zakresie - po jednym pasie w obu kierunkach, przez środek jezdni i tylko dla pojazdów do 3,5 tony. Jednak samochody najprawdopodobniej już nie wrócą na estakadę.

Na sesji Rady Miasta Chorzów, która odbyła się 27 sierpnia 2026 r., prezydent Chorzowa Szymon Michałek poinformował, że miasto nie skłania się do przywrócenia ruchu na estakadzie, choć ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Prezydent Michałek wcześniej wskazywał, że przywrócenie ruchu na tym obiekcie w ograniczonym zakresie powodować będzie duże korki. Teraz dodał, że na estakadzie obluzował się jeden z ekranów akustycznych i należałoby wszystkie ekrany zdemontować, a to uniemożliwiłoby puszczenie ruchu ze względu na hałas.

Dwa obiekty mostowe zamiast estakady

Prezydent Chorzowa poinformował, że miejski urbanista przygotował koncepcję nowego układu drogowego centrum miasta. Zakłada on zastąpienie estakady dwoma obiektami mostowymi i zaplanowanie połączeń, które pozwolą na swobodną komunikację między okolicznymi miastami. Szymon Michałek dodał, że estakada nie będzie rozbierana do czasu odbudowy wiaduktu w ciągu ul. Nowej.

