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DK43 w Lgocie po przebudowie. Skrzyżowanie zyskało sygnalizację i pas do skrętu w lewo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła modernizację skrzyżowania drogi krajowej nr 43 z ulicami Północną i Południową w Lgocie. Inwestycja, warta niemal 2 mln zł, ma poprawić bezpieczeństwo na jednym z bardziej obciążonych węzłów drogowych w rejonie Częstochowy.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

13 października 2026, 12:24
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Paweł Klarecki/GDDKiA

Rozbudowane skrzyżowanie w Lgocie

fot: Paweł Klarecki/GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła modernizację skrzyżowania drogi krajowej nr 43 z ulicami Północną i Południową w Lgocie. Inwestycja, warta niemal 2 mln zł, ma poprawić bezpieczeństwo na jednym z bardziej obciążonych węzłów drogowych w rejonie Częstochowy.

Każdego dnia przez skrzyżowanie przejeżdża ponad 17,7 tys. pojazdów – wynika z Generalnego Pomiaru Ruchu 2025. W przeszłości dochodziło tam do wypadków, a węzeł znajduje się blisko węzła Częstochowa Jasna Góra, w którym DK43 krzyżuje się z autostradą A1.

Co zmieniło się dla kierowców

Najważniejszą zmianą dla kierowców jadących DK43 w kierunku Częstochowy jest nowy pas do skrętu w lewo. Na skrzyżowaniu wykonano również nową nawierzchnię i zamontowano sygnalizację świetlną.

Przebudowa objęła także organizację ruchu i oznakowanie. GDDKiA wskazuje, że dzięki inwestycji łatwiejsze stało się włączanie się do ruchu z dróg podporządkowanych względem drogi krajowej.

Więcej bezpieczeństwa dla pieszych

Przejścia dla pieszych na ciągu głównym DK43 oraz od strony ul. Północnej zostały doświetlone. Zdaniem administracji drogi poprawi to widoczność pieszych i rowerzystów, czyli tzw. niechronionych uczestników ruchu.

W ramach robót przebudowano również zatokę autobusową oraz chodniki prowadzące do przystanku. To ma ułatwić korzystanie z komunikacji zbiorowej mieszkańcom i podróżnym przesiadającym się w Lgocie.

Infrastruktura i odwodnienie

Wykonawca – firma OLS z Lublińca – odtworzył zjazd obsługujący punkty handlowo-usługowe. Powstała także nowa kanalizacja deszczowa, a istniejąca została przebudowana.

W trakcie inwestycji usunięto kolizję z siecią elektroenergetyczną. Prace dopełniło wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja za niemal 2 mln zł

Zadanie „Poprawa BRD na skrzyżowaniu w ciągu DK43 w Lgocie” zrealizowano za 1 998 801,88 zł. Umowę z firmą OLS z Lublińca GDDKiA podpisała w marcu 2026 roku, a na wykonanie prac wykonawca miał sześć miesięcy.

Przebudowa skrzyżowania DK43 z ulicami Północną i Południową była wcześniej planowana jako zadanie poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ostatecznie jej zakres rozszerzono m.in. o dodatkowy pas do skrętu w lewo, budowę sygnalizacji oraz przebudowę zatoki autobusowej.

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