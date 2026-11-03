Budowa polskiej elektrowni jądrowej z kluczową zgodą

Jak przekazał rzecznik Polskich Elektrowni Jądrowych Marcin Skolimowski, zgoda dotyczy systemów zaopatrywania inwestycji w wodę oraz odprowadzania ścieków. Pozwolenie umożliwia spółce rozpoczęcie prac nad budową ujęcia wody, stacji uzdatniania, oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnej i rurociągów wraz z kolektorem.

Dokument umożliwia też realizację infrastruktury towarzyszącej, w tym dróg, przyłączy energetycznych i łączności teleinformatycznej. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest kluczowa dla eksploatacji elektrowni, a dodatkowo ma posłużyć mieszkańcom północnej części gminy Choczewo.

Przetarg na wykonawcę prac ma zostać ogłoszony do końca roku. Jego wybór planowany jest w drugiej połowie 2027 roku.