Energetyka

Budowa polskiej elektrowni jądrowej z kluczową zgodą

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz wydała istotną zgodę dotyczącą budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.  

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

3 listopada 2026, 09:24
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PEJ

Wizualizacja polskiej elektrowni jądrowej.

fot: PEJ

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz wydała istotną zgodę dotyczącą budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.  

Jak przekazał rzecznik Polskich Elektrowni Jądrowych Marcin Skolimowski, zgoda dotyczy systemów zaopatrywania inwestycji w wodę oraz odprowadzania ścieków. Pozwolenie umożliwia spółce rozpoczęcie prac nad budową ujęcia wody, stacji uzdatniania, oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnej i rurociągów wraz z kolektorem. 

Dokument umożliwia też realizację infrastruktury towarzyszącej, w tym dróg, przyłączy energetycznych i łączności teleinformatycznej. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest kluczowa dla eksploatacji elektrowni, a dodatkowo ma posłużyć mieszkańcom północnej części gminy Choczewo. 

Przetarg na wykonawcę prac ma zostać ogłoszony do końca roku. Jego wybór planowany jest w drugiej połowie 2027 roku.

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