W dniach 21–23 października 2026 r. na terenie województwa śląskiego odbędą się wojewódzkie ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej „Wind Strike 26”. Weźmie w nich udział około 1400 osób, a działania będą dotyczyć reagowania na skutki gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

W dniach 21–23 października 2026 r. na terenie województwa śląskiego odbędą się wojewódzkie ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej „Wind Strike 26”. Weźmie w nich udział około 1400 osób, a działania będą dotyczyć reagowania na skutki gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Co będzie ćwiczone?

Scenariusz obejmuje 20 epizodów, w których swoje zadania będą realizować strażacy, ratownicy medyczni, żołnierze, policjanci oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Celem jest doskonalenie współdziałania służb i administracji w sytuacjach wymagających skoordynowanej reakcji.

– W ćwiczeniach weźmie udział około 1400 osób. W ramach 20 zaplanowanych epizodów swoje zadania będą realizować strażacy, ratownicy medyczni, żołnierze, policjanci oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Scenariusz ćwiczeń koncentruje się na zagrożeniach związanych z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi – powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik.

W praktyce służby przećwiczą m.in. alarmowanie i ostrzeganie ludności, procedury ratownicze podczas anomalii pogodowych oraz masową ewakuację z terenów zagrożonych.

Kto weźmie udział?

W działaniach uczestniczyć będzie ponad 400 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ponad 100 jednostek sprzętowych. Wśród około 1400 zaangażowanych osób będzie również 400 policjantów.

– Policja wspiera instytucje i służby prowadzące działania ratownicze. Naszym głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i wyznaczenie stref, do których nie będą miały dostępu osoby postronne. Do naszych zadań należy również kierowanie ruchem i zapewnienie przejezdności dróg – powiedział zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach.

Gdzie odbędą się ćwiczenia?

Działania obejmą pięć powiatów: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski i zawierciański. Działania obejmą również miasta: Częstochowę, Janów, Kłobuck, Łazy, Myszków, Ogrodzieniec, Olsztyn, Szczekociny, Włodowice i Żarki, a także gminy: Boronów, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Mstów, Miedźno, Niegowa, Popów, Poraj i Przystajń.

Syreny i utrudnienia dla mieszkańców

W pierwszym dniu ćwiczeń, 21 października w godzinach 9:30–11:00, na obszarze objętym działaniami zostanie uruchomiony system ostrzegania i alarmowania ludności, w tym syreny alarmowe. Uruchomienie syren będzie miało wyłącznie charakter ćwiczebny.

Mieszkańcy oraz osoby przebywające w rejonie ćwiczeń powinni liczyć się z możliwymi utrudnieniami oraz wzmożonym ruchem pojazdów służb ratowniczych i pojazdów uprzywilejowanych.