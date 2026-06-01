Energetyka

URE zatwierdził taryfę na usługi magazynowania gazu przez Gas Storage Poland

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na usługi magazynowania gazu ziemnego przez spółkę Gas Storage Poland - podał Urząd. Stawki będą niższe o ok. 1,1 proc.

Pap

1 czerwca 2026, 15:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Andrzej Bęben/ARC

Za gaz zapłacimy więcej przez decyzje Trumpa

fot: Andrzej Bęben/ARC

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na usługi magazynowania gazu ziemnego przez spółkę Gas Storage Poland - podał Urząd. Stawki będą niższe o ok. 1,1 proc.

"Zaplanowany w taryfie spadek stawek za usługi magazynowania świadczone na warunkach ciągłych będzie skutkował obniżeniem kosztów utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego" - wskazano w komunikacie.

Nowa taryfa dla Gas Storage Poland będzie obowiązywać od 15 czerwca 2026 r. do 31 marca 2027 r. - podano.

Gas Storage Poland jest operatorem systemu magazynowania gazu ziemnego. Właścicielem spółki jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

Powiązane tematy:

gaz gaz system surowce ure gospodarka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Paliwo

Jutro za paliwo zapłacisz mniej. Zobacz ile

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95 zł, benzyny 98 - 6,54 zł, a oleju napędowego - 6,26 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że we wtorek spadną ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw względem poniedziałku.

Gaz

Niepewność co do porozumienia USA-Iran nie ustępuje

Ceny gazu w Europie od zwyżek rozpoczynają nowy miesiąc. Na rynkach nie ustępuje niepewność związana z możliwym porozumieniem w sprawie zakończenia wojny USA-Iran i ponownym otwarciem cieśniny Ormuz, ważnego szlaku transportowego nośników energii z Zatoki Perskiej - informują maklerzy.

Paliwo

Benzyna Pb95 - 6,05 zł za litr, diesel - 6,34 zł za litr

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,34 zł. Oznacza to spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem piątku.

Rynek

W piątek maksymalne ceny paliw były na stosunkowo niskim poziomie