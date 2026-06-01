URE zatwierdził taryfę na usługi magazynowania gazu przez Gas Storage Poland
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na usługi magazynowania gazu ziemnego przez spółkę Gas Storage Poland - podał Urząd. Stawki będą niższe o ok. 1,1 proc.
fot: Andrzej Bęben/ARC
Za gaz zapłacimy więcej przez decyzje Trumpa
fot: Andrzej Bęben/ARC
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na usługi magazynowania gazu ziemnego przez spółkę Gas Storage Poland - podał Urząd. Stawki będą niższe o ok. 1,1 proc.
"Zaplanowany w taryfie spadek stawek za usługi magazynowania świadczone na warunkach ciągłych będzie skutkował obniżeniem kosztów utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego" - wskazano w komunikacie.
Nowa taryfa dla Gas Storage Poland będzie obowiązywać od 15 czerwca 2026 r. do 31 marca 2027 r. - podano.
Gas Storage Poland jest operatorem systemu magazynowania gazu ziemnego. Właścicielem spółki jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.