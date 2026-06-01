Niepewność co do porozumienia USA-Iran nie ustępuje

Ceny gazu w Europie od zwyżek rozpoczynają nowy miesiąc. Na rynkach nie ustępuje niepewność związana z możliwym porozumieniem w sprawie zakończenia wojny USA-Iran i ponownym otwarciem cieśniny Ormuz, ważnego szlaku transportowego nośników energii z Zatoki Perskiej - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie od zwyżek rozpoczynają nowy miesiąc. Na rynkach nie ustępuje niepewność związana z możliwym porozumieniem w sprawie zakończenia wojny USA-Iran i ponownym otwarciem cieśniny Ormuz, ważnego szlaku transportowego nośników energii z Zatoki Perskiej - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) rosną o 3,9 proc. do 47,78 euro za MWh, po zwyżce wcześniej o 4,2 proc.

Na rynkach nie ustępuje niepewność związana z możliwym porozumieniem w sprawie zakończenia wojny USA-Iran i ponownym otwarciem cieśniny Ormuz, ważnego szlaku transportowego nośników energii z Zatoki Perskiej.

W ub. tygodniu media amerykańskie podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, która dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu, lecz porozumienie to nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty prezydenta USA Donalda Trumpa.

Tymczasem w weekend USA i Iran wymieniły się wiadomościami, domagając się zmian w projekcie przyszłej umowy pokojowej, która miałaby na celu przedłużenie zawieszenia broni i otwarcie cieśniny Ormuz.

Na razie nie jest jasne, czy strony poczyniły jakiekolwiek postępy.

Traderzy uważnie monitorują rozwój sytuacji w konflikcie bliskowschodnim, a kraje Europy pracują nad uzupełnieniem zapasów ropy w miejscach jej składowania przed kolejnym sezonem zimowym.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 40,1 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 54,1 proc. W magazynach znajduje się obecnie 453,63 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.