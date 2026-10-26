Stalexport pokazuje nowe dane o ruchu na trasie A4 Katowice-Kraków

Średnio 50 883 pojazdy dziennie korzystały w pierwszych trzech kwartałach 2026 roku z autostrady A4 Katowice-Kraków. Przy utrzymującym się wysokim natężeniu ruchu Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady szacuje, że wypracowała 174,8 mln zł zysku netto, o 39 proc. więcej niż rok wcześniej.

Średnio 50 883 pojazdy dziennie korzystały w pierwszych trzech kwartałach 2026 roku z autostrady A4 Katowice-Kraków. Przy utrzymującym się wysokim natężeniu ruchu Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady szacuje, że wypracowała 174,8 mln zł zysku netto, o 39 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Wyniki osiągnięte po trzech kwartałach 2026 roku pokazują, że utrzymujemy wysoką efektywność działalności koncesyjnej, mimo że zbliżamy się do końca tego etapu naszej działalności. Wzrost przychodów i zysków to efekt, który należy oceniać w szerszym kontekście – realizowany przez nas projekt dobiega końca, spłaciliśmy zadłużenie i generujemy zwrot z 30-letniej inwestycji. Naszym priorytetem pozostaje bezpieczne i sprawne funkcjonowanie autostrady oraz odpowiedzialne wywiązanie się ze zobowiązań koncesyjnych. Do końca projektu będziemy ponosić koszty bieżącego utrzymania autostrady, jak i dokończymy realizację istotnych inwestycji infrastrukturalnych, w tym uzgodnionych ze stroną publiczną i koniecznych do wykonania przed zwrotem autostrady – dodaje Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu Stalexport Autostrady S.A.

Już wkrótce zakończą się prace związane z wymianą nawierzchni jezdni głównej autostrady oraz budowa dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych w województwie małopolskim. Według wstępnych danych średnie dobowe natężenie ruchu na trasie w okresie od stycznia do końca września br. wyniosło 50 883 pojazdy, wobec 50 847 rok wcześniej (rok do roku). Ruch samochodów osobowych utrzymał się na stabilnym poziomie, a liczba przejazdów pojazdów ciężarowych wzrosła o 1,1 proc. rok do roku. Rosnący ruch transportowy i utrzymujące się wysokie wykorzystanie jednej z najważniejszych tras w kraju przełożyły się na wzrost przychodów z poboru opłat do 503,1 mln zł, czyli o 6,4 proc. więcej niż przed rokiem.

- Codziennie z autostrady A4 Katowice-Kraków korzysta ponad 50 tysięcy kierowców. To pokazuje, jak ważnym szlakiem komunikacyjnym pozostaje ta trasa dla południowej Polski i międzynarodowego transportu, szczególnie w kontekście geopolitycznym, kiedy trasa pozostaje ważnym korytarzem łączącym Europę z Ukrainą zmagającą się z rosyjską agresją – dodaje Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu Stalexport Autostrady S.A.

W pierwszych trzech kwartałach 2026 roku Grupa osiągnęła 515,5 mln zł przychodów operacyjnych wobec 482,2 mln zł rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 282,8 mln zł, czyli o 29,4 proc., natomiast zysk operacyjny zwiększył się o 46,5 proc., do 208,3 mln zł.

Udział strony publicznej w zyskach, jakie wygenerowała autostrada w roku 2025 to prawie 227 mln zł, natomiast w tym roku, do chwili obecnej udział ten wyniósł już 105,4 mln zł. W sumie za okres od 2016 do końca III kwartału roku 2026 państwo zyskało na koncesji ponad 1 mld zł, nie wykładając środków finansowych na modernizację i utrzymanie trasy. Autostrada A4 jest pierwszym z projektów koncesyjnych w Polsce. Umowa na jej eksploatację wygasa w marcu 2027 roku, kiedy zarządzanie trasą przejmie strona publiczna.

Przedstawione wyniki mają charakter wstępny. Ostateczne dane za III kwartał 2026 roku zostaną opublikowane 12 listopada 2026 roku.

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. jest częścią włoskiej grupy kapitałowej Mundys. Grupa koncentruje swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej oraz jej bieżącym utrzymaniu, realizując te zadania przez podmioty Stalexport Autostrada Małopolska i VIA4. Firma zajmuje się także wynajmem powierzchni biurowych w budynku w Katowicach, którego jest współwłaścicielem.