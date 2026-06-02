Energetyka

Siódma stacja wodorowa już działa. Nowy punkt powstał w Gdyni, w Katowicach też już jest

Orlen uruchomił swoją siódmą w Polsce ogólnodostępną stację tankowania wodoru. Obiekt przy ul. Wielkopolskiej 239 w Gdyni jest przeznaczony dla samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek. Inwestycja stanowi kolejny etap rozbudowy krajowej infrastruktury wodorowej, która ma wspierać rozwój niskoemisyjnego transportu i realizację strategii wodorowej Grupy Orlen.

Opracowała: Monika Krężel

2 czerwca 2026, 12:41
źródło: portal gospodarka i ludzie

– Wodór będzie odgrywał coraz większą rolę w nowoczesnej gospodarce, dlatego konsekwentnie rozwijamy zarówno jego produkcję, jak i infrastrukturę niezbędną do wykorzystania tego paliwa. Dostrzegamy jego szczególny potencjał przede wszystkim w transporcie publicznym i ciężkim, gdzie może realnie wspierać dekarbonizację oraz poprawę jakości powietrza. Naszym celem jest stworzenie niezawodnego systemu dostaw dla transportu. Uruchomienie stacji w Gdyni powiększa budowaną przez nas ogólnopolską sieć, oferując kierowcom tankowanie tego niskoemisyjnego paliwa w siódmej już, a pierwszej na północy Polski lokalizacji, położonej tuż obok strategicznego węzła transportowego tras S6 i S7 – mówi Grzegorz Jóźwiak, dyrektor wykonawczy ds. biopaliw i wodoru w Orlenie.

Stacja wodorowa w Gdyni została wyposażona w dystrybutor z dwoma punktami tankowania o ciśnieniu 350 bar dla samochodów osobowych oraz 700 bar dla autobusów i pojazdów ciężarowych. Jej dobowa wydajność wynosi 630 kg wodoru. Tankowanie auta osobowego potrwa około 5 minut, a autobusu około 15 minut. Obiekt jest ogólnodostępny i działa przez całą dobę. W okresie wakacyjnym pilotażowe kursy po Gdyni rozpocznie autobus wodorowy, którego tankowanie będzie odbywało się na nowo otwartej stacji.

Wodór do gdyńskiego obiektu jest dostarczany z HUBów Orlenu we Włocławku i Trzebini za pomocą naczep wodorowych (tzw. bateriowozów), których pojemność wynosi 500-900 kg paliwa. Naczepy będą wymieniane na bieżąco wraz ze zużyciem wodoru.

Inwestycja, która powstała w ramach projektu „PureH2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Stację wyposażono m.in. w czujniki wodoru i złącza zrywne, zabezpieczono również teren, na którym magazynowane jest to paliwo.

Do 2035 roku łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen wyniesie ok. 0,9 GW. W połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi to produkcję ponad 130 tys. ton odnawialnego wodoru rocznie w tym okresie. Nowe stacje powstają także jako element transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), ułatwiając podróże pomiędzy lokalizacjami w Polsce i Europie.

Ogólnodostępne stacje tankowania wodoru działają już w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu, Włocławku, Pile oraz w Płocku. Ponadto, od 2022 roku na terenie zajezdni autobusowej w Krakowie funkcjonuje stacja mobilna Orlen, na której tankowane są autobusy komunikacji miejskiej.

W przyszłości kolejne punkty tankowania wodoru Orlen uruchomi również m.in. w Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej i Gorzowie Wielkopolskim.

