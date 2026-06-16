Rozmowa netTG.pl - odcinek 33 - Marian Zmarzły | Wiceminister Energii
Wiceminister Energii Marian Zmarzły o transformacji energetycznej w Polsce i na Śląsku. W rozmowie z redakcją nettg.pl minister mówi o umowie społecznej z 2021 roku, harmonogramie zamykania kopalń, roli węgla kamiennego i koksowego w miksie energetycznym oraz o tym, kiedy energetyka jądrowa może realnie zastąpić konwencjonalne bloki. Poruszamy też kwestię bezpieczeństwa surowcowego Polski, strategicznych surowców krytycznych wydobywanych przez JSW oraz trudnej sytuacji finansowej spółek górniczych – PGG, PKW i Bogdanki. Subskrybuj kanał nettg.pl i śledź nas na bieżąco
Wiceminister Energii Marian Zmarzły o transformacji energetycznej w Polsce i na Śląsku. W rozmowie z redakcją nettg.pl minister mówi o umowie społecznej z 2021 roku, harmonogramie zamykania kopalń, roli węgla kamiennego i koksowego w miksie energetycznym oraz o tym, kiedy energetyka jądrowa może realnie zastąpić konwencjonalne bloki. Poruszamy też kwestię bezpieczeństwa surowcowego Polski, strategicznych surowców krytycznych wydobywanych przez JSW oraz trudnej sytuacji finansowej spółek górniczych – PGG, PKW i Bogdanki. Subskrybuj kanał nettg.pl i śledź nas na bieżąco