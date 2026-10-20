Kraj i Świat

Rozmawiali o przyszłości Koksowni Jadwiga. „Ma istotne znaczenie dla Zabrza”

Co dalej z zabrzańską Koksownią Jadwiga? Odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przyszłości zakładu. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

20 października 2026, 10:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Jarosław Galusek/ARC

Historia Koksowni Jadwiga w Zabrzu sięga 1884 r.

fot: Jarosław Galusek/ARC

Co dalej z zabrzańską Koksownią Jadwiga? Odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przyszłości zakładu. 

W rozmowach uczestniczyli prezydent Zabrza Kamil Żbikowski, Jacek Albrecht, p.o. prezesa JSW KOKS S.A., a także przedstawiciele spółki TERMA-DOM i Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Jak informuje zabrzański urząd miejski, w czasie spotkania w dniu 14 października omówiono kwestie ekonomiczno-techniczne związane z funkcjonowaniem zakładu, koszty jego pracy oraz rozwiązania możliwe do zaakceptowania przez JSW KOKS S.A. i mieszkańców Zabrza.

Koksownia Jadwiga ma istotne znaczenie dla Zabrza i jego mieszkańców. Dlatego decyzje dotyczące przyszłości zakładu wymagają uwzględnienia zarówno realiów ekonomicznych i technicznych, jak i społecznych konsekwencji podejmowanych działań – zapewnia urząd miasta. 

Z kolei JSW KOKS deklaruje, że priorytetem jest bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców oraz zapewnienie ciągłości dostaw ciepła. W rozmowach omówiono też sytuację pracowników zakładu, których mogłyby dotknąć ewentualne zmiany.

Przyszłość Koksowni Jadwiga była też tematem sesji Rady Miasta w Zabrzu, która odbyła się 28 września. W marcu zabrzańscy radni przyjęli uchwałę, w której zwrócili uwagę m.in. na znaczenie Koksowni Jadwiga dla rynku pracy w mieście. W ubiegłym roku Solidarność 80 opublikowała list otwarty, w którym apelowała do JSW KOKS o wstrzymanie działań mających zmierzać do likwidacji zakładu. 

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