Polska fabryka elektryków nabiera tempa. ElectroMobility Poland prowadzi rekrutację
ElectroMobility Poland (EMP) rozpoczęło rekrutację specjalistów, którzy będą pracować przy projekcie polskiej fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie.
fot: ElectroMobility Poland
Wizualizacja fabryki EMP w Jaworznie.
fot: ElectroMobility Poland
ElectroMobility Poland (EMP) rozpoczęło rekrutację specjalistów, którzy będą pracować przy projekcie polskiej fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie.
Przedsięwzięcie, które ElectroMobility Poland prowadzi wspólnie z tajwańskim Foxconnem wchodzi w kolejny etap. Na stronie EMP można już znaleźć listę aktualnie poszukiwanych specjalistów i menadżerów, którzy będą pracować przy przedsięwzięciu polskiej fabryki samochodów elektrycznych. Są to specjalizacje związane głównie z uruchomieniem produkcji, zakupami, administracją oraz IT.
Rekrutacja obejmuje m.in. takie stanowiska:
- Kierownik utrzymania ruchu ds. instalacji budynkowych
- Kierownicy Inżynierii Produkcji Lakierni i Spawalni
- Kierownik ds. logistyki wewnętrznej zakładu
- Specjalista ds. budowlanych i infrastruktury
- Starszy Kierownik Projektów
- Główny Specjalista ds. Transportu i Ceł
- Kierownik ds. Planowania Materiałowego i Produkcji
- Kierownik Kategorii Zakupowej – Sales & Marketing
- Młodszy specjalista ds. infrastruktury IT i wsparcia użytkowników (EUS)
- Specjalista ds. administracji i obsługi floty
Jak czytamy na stronie EMP, pracownicy poszukiwani są do biur w Katowicach i Warszawie. Spółka prowadzi również programy staży i praktyk.
Coś więcej niż fabryka
Warto przypomnieć, że w Jaworznie powstanie nie tylko fabryka samochodów elektrycznych, ale też zaplecze badawczo-rozwojowe, inżynieryjne i strefa dla dostawców. Jak mówił w czasie Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach prezes EMP Cyprian Gronkiewicz, przedsięwzięcie będzie miało charakter ekosystemu skupionego wokół jaworznickiego zakładu. Cały projekt ma zamknąć się w latach 2026–2030. Wbicie pierwszej łopaty zaplanowano na wiosnę 2027 roku, a start produkcji pierwszych modeli samochodów elektrycznych na rok 2029.
Kluczowym partnerem przedsięwzięcia jest tajwańska grupa Foxconn – jeden z największych koncernów technologicznych na świecie, odpowiadający za produkcję ponad 40 proc. globalnej elektroniki użytkowej Finalizacja umowy o strategicznej współpracy pomiędzy ElectroMobility Poland a grupą Foxconn planowana jest na koniec 2026 roku.