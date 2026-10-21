Gospodarka

Polska fabryka elektryków nabiera tempa. ElectroMobility Poland prowadzi rekrutację

ElectroMobility Poland (EMP) rozpoczęło rekrutację specjalistów, którzy będą pracować przy projekcie polskiej fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. 

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21 października 2026, 10:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ElectroMobility Poland

Wizualizacja fabryki EMP w Jaworznie.

fot: ElectroMobility Poland

ElectroMobility Poland (EMP) rozpoczęło rekrutację specjalistów, którzy będą pracować przy projekcie polskiej fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. 

Przedsięwzięcie, które ElectroMobility Poland prowadzi wspólnie z tajwańskim Foxconnem wchodzi w kolejny etap. Na stronie EMP można już znaleźć listę aktualnie poszukiwanych specjalistów i menadżerów, którzy będą pracować przy przedsięwzięciu polskiej fabryki samochodów elektrycznych. Są to specjalizacje związane głównie z uruchomieniem produkcji, zakupami, administracją oraz IT.

Rekrutacja obejmuje m.in. takie stanowiska:

  • Kierownik utrzymania ruchu ds. instalacji budynkowych
  • Kierownicy Inżynierii Produkcji Lakierni i Spawalni
  • Kierownik ds. logistyki wewnętrznej zakładu
  • Specjalista ds. budowlanych i infrastruktury
  • Starszy Kierownik Projektów
  • Główny Specjalista ds. Transportu i Ceł
  • Kierownik ds. Planowania Materiałowego i Produkcji
  • Kierownik Kategorii Zakupowej – Sales & Marketing
  • Młodszy specjalista ds. infrastruktury IT i wsparcia użytkowników (EUS)
  • Specjalista ds. administracji i obsługi floty 

Jak czytamy na stronie EMP, pracownicy poszukiwani są do biur w Katowicach i Warszawie. Spółka prowadzi również programy staży i praktyk.

Coś więcej niż fabryka

Warto przypomnieć, że w Jaworznie powstanie nie tylko fabryka samochodów elektrycznych, ale też zaplecze badawczo-rozwojowe, inżynieryjne i strefa dla dostawców. Jak mówił w czasie Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach prezes EMP Cyprian Gronkiewicz, przedsięwzięcie będzie miało charakter ekosystemu skupionego wokół jaworznickiego zakładu. Cały projekt ma zamknąć się w latach 2026–2030. Wbicie pierwszej łopaty zaplanowano na wiosnę 2027 roku, a start produkcji pierwszych modeli samochodów elektrycznych na rok 2029.

Kluczowym partnerem przedsięwzięcia jest tajwańska grupa Foxconn – jeden z największych koncernów technologicznych na świecie, odpowiadający za produkcję ponad 40 proc. globalnej elektroniki użytkowej Finalizacja umowy o strategicznej współpracy pomiędzy ElectroMobility Poland a grupą Foxconn planowana jest na koniec 2026 roku.

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