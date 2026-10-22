Polacy chętnie jeżdżą elektrykami? Jest ich coraz więcej

Pod koniec września w Polsce było zarejestrowanych 166 057 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych.

Pod koniec września w Polsce było zarejestrowanych 166 057 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych.

Taki wynik oznacza, że od początku roku liczba pojazdów elektrycznych w Polsce zwiększyła się o 34 286 szt. To o ok. 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku – mówią dane Licznika Elektromobilności uruchomionego przez PZPM i PSNM.

- Znaczna część tych pojazdów, to pojazdy nowe, które znalazły nabywców dzięki programowi dopłat NaszEauto, i dzięki któremu - zwłaszcza na przełomie roku 25/26 - zarejestrowano bardzo dużo osobowych samochodów bateryjnych – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.



W sumie, pod koniec września 2026 roku po polskich drogach jeździło 321 466 samochodów osobowych z napędem elektrycznym, z czego w pełni elektrycznych było 152 289. Pod koniec ubiegłego miesiąca liczba autobusów elektrycznych wzrosła do 2949 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 2715 szt., zaś wodorowe 234 szt.)

Jest również coraz więcej ogólnodostępnych punktów ładowania. Jak mówią dane Licznika Elektromobilności, pod koniec września było ich w Polsce 13 936.