PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły testy cyfrowej łączności GSM-R na Centralnej Magistrali Kolejowej - podała spółka. Łączność ta umożliwia stosowanie systemu bezpieczeństwa ETCS (systemu zarządzania ruchem pociągów) poziomu 2. Celem jest zwiększenie prędkości eksploatacyjnej na CMK do 250 km/h.

PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły testy cyfrowej łączności GSM-R na Centralnej Magistrali Kolejowej - podała spółka. Łączność ta umożliwia stosowanie systemu bezpieczeństwa ETCS (systemu zarządzania ruchem pociągów) poziomu 2. Celem jest zwiększenie prędkości eksploatacyjnej na CMK do 250 km/h.

Zgodnie z sobotnią informacją PLK, wprowadzenie na CMK tej prędkości umożliwi skrócenie przejazdu 224 km między Grodziskiem Mazowieckim i Zawierciem przez pociąg Pendolino do 57 minut. W efekcie czas połączeń EIP między Warszawą a południem Polski będzie mógł zostać skrócony o nawet 25 minut.

Jak podał zarządca kolejowej infrastruktury, zakończone z powodzeniem testy GSM-R potwierdziły prawidłowe działanie cyfrowego systemu łączności kolejowej przy 250 km/h. Było to niezbędne do przejścia do kolejnej fazy projektu, czyli testów systemu ETCS poziomu 2.

Cytowany w informacji prasowej wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Piotr Malepszak ocenił, że pomyślne zakończenie testów GSM-R to ważny krok w przygotowaniach do podniesienia prędkości pociągów na CMK.

„Rozwój infrastruktury kolejowej i wdrażanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem pozwalają stopniowo zwiększać możliwości polskiej kolei. Prędkość 250 km/h na CMK to realna perspektywa szybszych podróży między Warszawą a południem kraju” - wskazał Malepszak.

Jak działa system ERTMS

ETCS poziomu 2 razem z GSM-R tworzą ERTMS (European Rail Traffic Management System), czyli interoperacyjny system zarządzania ruchem pociągów, zwiększający bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.

W rozwiązaniu ERTMS cyfrowa łączność radiowa GSM-R jest medium transmisyjnym dla systemu ETCS2, który nadzoruje w sposób ciągły pracę maszynisty. ETCS2 reaguje w przypadku zignorowania komunikatów czy ostrzeżeń. Jeśli pociąg przekroczy dopuszczalną prędkość, system automatycznie zatrzyma skład.

Co jeszcze trzeba zrobić?

Wykonawca systemu GSM-R, konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks, Fonon i SPC-2, wybudował na odcinku ok. 224 km linii CMK 35 obiektów radiokomunikacyjnych i wyposażył je w część technologiczną i sieciową. Zabudowano też m.in. nowe komputerowe urządzenia zabezpieczające ruch kolejowy (jak samoczynna blokada liniowa).

Po wykonaniu wszystkich prac, uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R i systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 oraz przeprowadzeniu testów i procesu certyfikacyjnego Urząd Transportu Kolejowego wyda zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe”. Wówczas CMK będzie gotowa do uruchomienia regularnych przewozów z prędkością 250 km/h.

Największy projekt telekomunikacyjny PLK

Zadanie na CMK jest częścią projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. Obejmuje on łącznie ok. 14 tys. km linii kolejowych i jest największym w historii projektem telekomunikacyjnym na sieci PLK.

Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 3 mld zł. Projekt zgłoszono do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Modernizacja CMK i testy Pendolino

Centralna Magistrala Kolejowa (LK4) zapewnia szybkie połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest też wykorzystywana w ruchu regionalnym na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

PLK od lat prowadzą działania mające przygotować CMK do prędkości 250 km/h. W marcu 2024 r. spółka informowała, że wartość modernizacji realizowanej ze środków budżetowych i unijnych, w tym Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, to ok. 1,8 mld zł.

W celu dostosowania CMK do zakładanej prędkości m.in. w 2024 r. wykonano szlifowanie szyn w torze nr 1 i 2 oraz rozjazdów na całej 224-kilometrowej trasie od Grodziska Mazowieckiego do Zawiercia.

W sierpniu br. w ramach testów pociąg Pendolino (siedmioczłonowy elektryczny zespół trakcyjny ED250) jeździł na CMK z prędkością 250 km/h. PLK sygnalizują, że pociągi tego typu, osiągające prędkość konstrukcyjną 250 km/h, pojadą z nią tamtędy rozkładowo od grudnia 2027 r.(PAP)