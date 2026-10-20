Energetyka

Pellet po 2000 zł za tonę? Minister wyjaśnia co się dzieje

W niektórych państwach, bo mówimy o sytuacji, która ma miejsce w całym regionie, zabrakło pelletu, jak na Łotwie. Widzimy, że sytuacja ponadregionalnie jest bardzo trudna, wynikająca z blokowania importu do naszych państw z Białorusi, ale także z Ukrainy – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

20 października 2026, 10:16
źródło: portal gospodarka i ludzie

1709131158 1glownepellet

fot: pixabay.com

Pellet dzięki swoim właściwościom jest relatywnie bezpiecznym paliwem w ogrzewnictwie indywidualnym

fot: pixabay.com

W niektórych państwach, bo mówimy o sytuacji, która ma miejsce w całym regionie, zabrakło pelletu, jak na Łotwie. Widzimy, że sytuacja ponadregionalnie jest bardzo trudna, wynikająca z blokowania importu do naszych państw z Białorusi, ale także z Ukrainy – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.

 Za tonę tego surowca trzeba zapłacić już ponad 2000 zł. A był promowany jako ekologiczne i tanie rozwiązanie do ogrzewania domów. Sporo właścicieli domów zainwestowało w instalacje do jego spalania. Resort klimatu stopuje działalność Lasów Państwowych, zmniejsza się więc pozyskanie surowca drzewnego, a co za tym idzie trocin potrzebnych do produkcji pelletu.

Motyka zapewnił też, że rząd wykonał pracę z branżą w celu udrożnienia szlaków i zabezpieczenia kontraktów i to przynosi efekt. Gospodarz RMF FM zaznaczył, że ceny jednak rosną.  

Na to też odpowiadają importerzy, jeszcze mocniej zwiększając moce importowe. W zakresie długoterminowej polityki jestem zwolennikiem tego, by  – to jest oczywiście dyskusja, a nie zrzucanie jakiejkolwiek odpowiedzialności (…) – podaż surowca była większa. Jeżeli zwiększona została liczba pieców, to zwiększona powinna być także podaż surowca na polski rynek – odpowiadał Motyka.

Decyzje w tej sprawie mogą, zdaniem ministra, zostać podjęte przed następnym sezonem grzewczym. 

To jest długoterminowa polityka. Mamy kilka rozwiązań, większe zaangażowanie Lasów Państwowych w tym zakresie także - podkreślił.

Powiązane tematy:

motyka pellet ogrzewanie oze

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Prąd

PSE zmodernizują pięć stacji przesyłowych przy wsparciu Unii Europejskiej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymają 315,6 mln zł unijnego dofinansowania na modernizację pięciu stacji najwyższych napięć. Łączna wartość inwestycji, obejmującej m.in. stację Halemba w województwie śląskim, wyniesie około 813 mln zł.

Przydomowe magazyny energii
OZE

Ruszyły dotacje na magazyny energii. Nawet 19 tys. zł na jedno gospodarstwo

Prosumenci mogą już składać wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych magazynów energii oraz magazynów ciepła. W programie „Przydomowe Magazyny Energii” na jeden punkt poboru energii można otrzymać maksymalnie 19 tys. zł, a budżet programu wynosi 1 mld zł - informują w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Paliwo

Motyka: Nie planujemy rozszerzenia pakietu CPN na autogaz

Rząd nie planuje rozszerzenia pakietu CPN, obniżającego ceny paliw, na autogaz - poinformował we wtorek minister energii Miłosz Motyka. - Nie ma planów, aby w tym zakresie podejmować interwencję. Najistotniejsze wzrosty cen notowaliśmy w segmencie diesla i benzyny. Dlatego przyjęliśmy pakiet CPN. Dzięki temu pakietowi można przy dystrybutorze zapłacić mniej o 1,30 - 1,40 zł na litrze - powiedział Motyka w RMF FM, pytany czy rząd rozszerzy pakiet CPN na autogaz.

Energetyka konwencjonalna

Rośnie import węgla, wyższej jest też jego wydobycie

Zapasy węgla kamiennego stanowią obecnie 2 897 tys. ton, w tym energetycznego 1 609 tys. ton a  koksowego 1 288 tys. ton. W 2025 r. mieliśmy 4 617 tys. ton zapasów węgla ogółem.