Z Katowice Airport będzie można zamienić zimową kurtkę na strój kąpielowy. W siatce połączeń „Zima 2026/2027” z katowickiego lotniska dostępnych jest 71 tras, w tym 40 regularnych i 31 czarterowych. W ruchu regularnym zadebiutuje znana linia niskokosztowa Air Arabia, która połączy Katowice Airport z Szardżą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W ruchu czarterowym królować będą dalekie podróże bezpośrednie Dreamlinerem oraz szerokokadłubowym Airbusem 330-300. Czekają m.in. Tajlandia, Wietnam, Kostaryka, Meksyk, Wenezuela i Dominikana.

Z Katowice Airport będzie można zamienić zimową kurtkę na strój kąpielowy. W siatce połączeń „Zima 2026/2027” z katowickiego lotniska dostępnych jest 71 tras, w tym 40 regularnych i 31 czarterowych. W ruchu regularnym zadebiutuje znana linia niskokosztowa Air Arabia, która połączy Katowice Airport z Szardżą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W ruchu czarterowym królować będą dalekie podróże bezpośrednie Dreamlinerem oraz szerokokadłubowym Airbusem 330-300. Czekają m.in. Tajlandia, Wietnam, Kostaryka, Meksyk, Wenezuela i Dominikana.

Daleko w świat bez przesiadek

Katowice Airport to lider wśród polskich lotnisk regionalnych pod względem oferty czarterowej. To z tego portu lotniczego dotrzemy w najdalsze zakątki świata. W ubiegłym roku z połączeń realizowanych dla biur podróży z katowickiego lotniska skorzystało 3,7 mln osób. W sezonie „Zima 2026/2027” Dreamlinerem, bez żadnych przesiadek, można dolecieć do Puerto Vallarta w Meksyku, Bangkoku i Phuket w Tajlandii, do Phu Quoc i Sajgonu w Wietnamie, do Punta Cana w Dominikanie i do Liberii w Kostaryce. Zupełnie nowym kierunkiem będzie miasto Puerto Vallarta w Meksyku. Rejsy będą wykonywane dla biura podróży Rainbow komfortowym Boeingiem 787-8 Dreamliner LOT. Katowice Airport to jedyne lotnisko w Polsce, z którego będzie można dotrzeć do tego miejsca. Puerto Vallarta to miasto, gdzie łączą się plaże, tropikalna przyroda z krajobrazem górskim. Loty do tej części Meksyku, nad Zatokę Banderas, pomiędzy Pacyfikiem a zielonymi zboczami Sierra Madre, będą realizowane od 17 grudnia. Część rejsów na różne krańce świata będzie wykonywana również szerokokadłubowym Airbusem 330-300: do Puerto Plata w Dominikanie, Cancun w Meksyku i do Porlamar w Wenezueli.

Zimą z Katowice Airport dotrzemy również w inne miejsca, gdzie temperatury będą przyjemniejsze niż w Polsce: do Egiptu, Tunezji, na Wyspy Kanaryjskie, do Portugalii, i Gambii, a także na Sri Lankę, do Omanu, Tanzanii, Kenii i na Wyspy Zielonego Przylądka.

Air Arabia dołącza do siatki Katowice Airport

Air Arabia to pierwszy i największy niskokosztowy przewoźnik na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Nowością w siatce „Zima 2026/2027” będą loty realizowane z Katowice Airport, właśnie przez Air Arabię, do Szardży w ZEA. Rejsy będą odbywać się, od 17 grudnia, cztery razy w tygodniu: w czwartki, soboty, poniedziałki i piątki. Szardża nazywana jest „kulturalną stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich”. Jednocześnie to bardzo ważny hub przesiadkowy – w atrakcyjnych cenach, na jednym bilecie, można dostać się stąd m.in. do Indii, Tajlandii, Kenii, na Sri Lankę, do Malezji. Loty z Katowice Airport do Szardży realizowane będą wygodnym Airbusem 320neo.

WizzAir i Ryanair – nowości

To nie koniec nowości. Zimą Wizz Air zaoferuje połączenia do Egiptu. Do najpopularniejszych kurortów: Hurghady, Marsa Alam i Szarm el-Szejk z tą linią lotniczą będzie można latać już od 26 października. Przygotowana została również oferta dla fanów narciarstwa – zarówno Wizz Air, jak i Ryanair będą latać z Katowice Airport do Turynu. Będzie to trasa sezonowa do miasta, które jest doskonałą bazą wypadową w Alpy. 3 grudnia Ryanair zainauguruje również loty do Neapolu – miejsca słynącego z kultowej kuchni i Wezuwiusza.

Katowice Airport rośnie w siłę

Od stycznia do drugiej połowy października w Katowice Airport odprawiono już ponad 6 milionów pasażerów. Według prognoz do końca roku będzie to około 7,8 miliona osób. Dla porównania 2025 rok zamknął się z wynikiem 7,3 miliona pasażerów.

