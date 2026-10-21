Energetyka

Motyka: Transformacja energetyczna w Polsce będzie czysto pragmatyczna

Polska nie będzie prowadziła transformacji energetycznej w sposób ideologiczny, to będzie czysto pragmatyczny proces - powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Pap

21 października 2026, 15:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Będą duże inwestycje w energetyce

fot: Krystian Krawczyk

Polska nie będzie prowadziła transformacji energetycznej w sposób ideologiczny, to będzie czysto pragmatyczny proces - powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Rekordowe inwestycje w sieci

- Inwestujemy rekordowo w sieci, w magazyny energii, ale fundamentem transformacji energetycznej musi być także to, by dostawy energii i zagwarantowanie mocy w systemie było absolutnie niezachwiane i zabezpieczone. Stąd właśnie budowa mocy gazowych, decyzje w zakresie rynku mocy o przedłużeniu wsparcia dla mocy węglowych i decyzja o budowie źródeł niskoemisyjnych, ale dyspozycyjnych, jakimi są źródła w energetyce jądrowej - powiedział Motyka na konferencji "Polish Oil & Gas Congress - Powering The Future". 

Dodał: 

- Dzisiaj głos Polski, sprawiedliwej, pragmatycznej transformacji energetycznej, uwzględniającej specyfiki różnych państw, jest głosem wiodącym w Unii Europejskiej.

Motyka ocenił, że transformacja energetyczna nie powinna przyspieszać radykalnie kosztem obywateli. 

- Tak - chcemy inwestować w transformację energetyczną, ale wciśniemy gaz do dechy i przyspieszymy ten proces wtedy, kiedy będziemy odpowiednio mieli zagwarantowane moce dyspozycyjne i zbudowane fundamenty naszego systemu. Nie będziemy prowadzili transformacji energetycznej w sposób ideologiczny. To będzie dla nas czysto pragmatyczny proces - podkreślił minister energii.

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