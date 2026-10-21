Motyka: Transformacja energetyczna w Polsce będzie czysto pragmatyczna
Polska nie będzie prowadziła transformacji energetycznej w sposób ideologiczny, to będzie czysto pragmatyczny proces - powiedział minister energii Miłosz Motyka.
fot: Krystian Krawczyk
Będą duże inwestycje w energetyce
fot: Krystian Krawczyk
Polska nie będzie prowadziła transformacji energetycznej w sposób ideologiczny, to będzie czysto pragmatyczny proces - powiedział minister energii Miłosz Motyka.
Rekordowe inwestycje w sieci
- Inwestujemy rekordowo w sieci, w magazyny energii, ale fundamentem transformacji energetycznej musi być także to, by dostawy energii i zagwarantowanie mocy w systemie było absolutnie niezachwiane i zabezpieczone. Stąd właśnie budowa mocy gazowych, decyzje w zakresie rynku mocy o przedłużeniu wsparcia dla mocy węglowych i decyzja o budowie źródeł niskoemisyjnych, ale dyspozycyjnych, jakimi są źródła w energetyce jądrowej - powiedział Motyka na konferencji "Polish Oil & Gas Congress - Powering The Future".
Dodał:
- Dzisiaj głos Polski, sprawiedliwej, pragmatycznej transformacji energetycznej, uwzględniającej specyfiki różnych państw, jest głosem wiodącym w Unii Europejskiej.
Motyka ocenił, że transformacja energetyczna nie powinna przyspieszać radykalnie kosztem obywateli.
- Tak - chcemy inwestować w transformację energetyczną, ale wciśniemy gaz do dechy i przyspieszymy ten proces wtedy, kiedy będziemy odpowiednio mieli zagwarantowane moce dyspozycyjne i zbudowane fundamenty naszego systemu. Nie będziemy prowadzili transformacji energetycznej w sposób ideologiczny. To będzie dla nas czysto pragmatyczny proces - podkreślił minister energii.