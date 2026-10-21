Motyka: Transformacja energetyczna w Polsce będzie czysto pragmatyczna

Polska nie będzie prowadziła transformacji energetycznej w sposób ideologiczny, to będzie czysto pragmatyczny proces - powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Polska nie będzie prowadziła transformacji energetycznej w sposób ideologiczny, to będzie czysto pragmatyczny proces - powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Rekordowe inwestycje w sieci

- Inwestujemy rekordowo w sieci, w magazyny energii, ale fundamentem transformacji energetycznej musi być także to, by dostawy energii i zagwarantowanie mocy w systemie było absolutnie niezachwiane i zabezpieczone. Stąd właśnie budowa mocy gazowych, decyzje w zakresie rynku mocy o przedłużeniu wsparcia dla mocy węglowych i decyzja o budowie źródeł niskoemisyjnych, ale dyspozycyjnych, jakimi są źródła w energetyce jądrowej - powiedział Motyka na konferencji "Polish Oil & Gas Congress - Powering The Future".

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- Dzisiaj głos Polski, sprawiedliwej, pragmatycznej transformacji energetycznej, uwzględniającej specyfiki różnych państw, jest głosem wiodącym w Unii Europejskiej.

Motyka ocenił, że transformacja energetyczna nie powinna przyspieszać radykalnie kosztem obywateli.