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Misterium św. Barbary w Tarnowskich Górach. Muzyka, tradycja i światło w oczekiwaniu na decyzję UNESCO

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

22 października 2026, 10:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

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W sobotę, 24 października 2026 roku, o godz. 19:30 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach odbędzie się IV Misterium św. Barbary – wyjątkowe widowisko muzyczno-wizualne organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

To wydarzenie łączące wielowiekowe tradycje związane z kultem św. Barbary, patronki górników i Tarnowskich Gór, z muzyką najwyższej próby. W programie znalazły się dzieła Verdiego, Wagnera, Brahmsa, Rossiniego i Hansa Zimmera, a także tradycyjne Godzinki ku czci św. Barbary, pochodzące z XVIII-wiecznego modlitewnika tarnogórskiego bractwa górniczego. Całość dopełnią specjalnie przygotowane wizualizacje.

Na scenie wystąpią artyści śląskiej sceny operowej, Kameralny Zespół Wokalny In Tempore oraz Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Olka Königa.

Misterium w szczególnym momencie dla dziedzictwa

Tegoroczne Misterium odbywa się w wyjątkowym kontekście. W grudniu 2026 roku spodziewane jest rozstrzygnięcie dotyczące międzynarodowej nominacji „Obchody św. Barbary i tradycje górnicze”, zgłoszonej wspólnie przez Polskę, Austrię i Luksemburg do wpisu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

W przypadku pozytywnej decyzji będzie to kolejne międzynarodowe wyróżnienie dziedzictwa, z którym związane są Tarnowskie Góry. Przypomnijmy, że w marcu 2023 roku „Zwyczaje związane z kultem św. Barbary oraz tradycje górników kruszcowych na ziemi tarnogórskiej” zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

IV Misterium jest jednym z działań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej służących podtrzymywaniu i popularyzacji tych tradycji. Wydarzenie jest organizowane i w całości finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia.

Wstęp wolny

Co: IV Misterium św. Barbary
Kiedy: sobota, 24 października 2026 r., godz. 19:30
Gdzie: kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Powiązane tematy:

kultura misterium św. barbary unesco

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