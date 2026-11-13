Wernisaż odbędzie się w sobotę, 14 listopada 2026 r. o godz. 12:00 w siedzibie Centrum przy ul. Wincentego Pola 38 w Katowicach.

Organizatorzy zachęcają do wspólnego spotkania z Markiem Janickim i jego fotografiami.

Dwie historie jednego miejsca

Wystawa łączy archiwalne zdjęcia dokumentujące pacyfikację strajku w kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r. z fotografiami powstałymi współcześnie, w czasie wygaszania tego zakładu.

Marek Janicki, który udokumentował na kliszy dramatyczne chwile z 16 grudnia 1981 r., powrócił do kopalni „Wujek” z aparatem fotograficznym po ponad czterdziestu latach, by utrwalić jej odchodzącą już do przeszłości przestrzeń i miejsca, które na zawsze zapisały się w historii Katowic i Polski.

To powrót nie tylko do miejsca, ale i do własnej historii. Janicki był świadkiem pacyfikacji i fotografował ją, będąc w samym środku wydarzeń.

Głos kuratora wystawy

Jak pisze Arkadiusz Gola, kurator wystawy:

- Pacyfikacja kopalni i śmierć strajkujących górników stały się symbolem walki o wolność i niepodległość. Opowiedziano te wydarzenia wielokrotnie, jednak moim zdaniem, to Marek Janicki zobrazował je na swoich fotografiach w sposób wyjątkowo dojmujący. Kiedy zomowcy atakowali tłum przed kopalnią i strzelali do górników, Janicki był w samym środku tej sytuacji. Po pacyfikacji udało mu się zdjęcia wywołać i z powodzeniem wprowadzić w obieg. Przez lata były niemym świadectwem, a zarazem dowodem w sprawie wielokrotnego morderstwa.

– Janicki, mimo że od lat mieszka na Dolnym Śląsku, w miasteczku oddalonym od kopalni „Wujek” blisko trzysta kilometrów, czuje się nadal chłopakiem z Katowic. W 2024 r., kiedy dowiedział się o „wygaszaniu” kopalni „Wujek”, postanowił jeszcze raz sfotografować to miejsce. Na pozór może się wydawać, że już w zupełnie innym kontekście, ale przejmujący smutek likwidacji zakładu wyziera z każdej strony. Ta powolna śmierć kopalni jest czymś, co na fotografii Janickiego dopełnia historię nie tylko ludzi, ale i miejsca. Autor po czterdziestu trzech latach spina klamrą wydarzenie i miejsce. Robi to w sposób czuły, a zarazem niezwykle bezpośredni. Kto jak nie On. Chłopak z osiedla spod kopalni „Wujek”.

Zaproszenie

„Kopalnia Wujek. Powroty” to wystawa o ludziach, miejscu i pamięci – o tragedii z grudnia 1981 roku i o cichym odchodzeniu zakładu, który stał się symbolem.

Organizatorzy zapraszają na wernisaż wszystkich mieszkańców Katowic i regionu, rodziny górników, historyków, fotografów oraz każdego, kto chce zobaczyć „Wujka” oczami człowieka, który był tam wtedy i wrócił tam dziś.

Wernisaż: