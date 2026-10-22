Kierunek: elektromobilność

Podczas Kongresu Nowej Mobilności, który odbył się pod koniec września 2026 roku w Katowicach, zaprezentowano strategię KOMPAS 2035, wyznaczającą kierunki transformacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Jednym z jej założeń jest zwiększenie produkcji pojazdów w Polsce do miliona rocznie do 2035 roku, z czego 90% miałyby stanowić samochody elektryczne. Jaką rolę w rozwoju polskiej motoryzacji może odegrać ElectroMobility Poland (EMP)?

Podczas Kongresu Nowej Mobilności, który odbył się pod koniec września 2026 roku w Katowicach, zaprezentowano strategię KOMPAS 2035, wyznaczającą kierunki transformacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Jednym z jej założeń jest zwiększenie produkcji pojazdów w Polsce do miliona rocznie do 2035 roku, z czego 90% miałyby stanowić samochody elektryczne. Jaką rolę w rozwoju polskiej motoryzacji może odegrać ElectroMobility Poland (EMP)?

Niespełna miesiąc temu Katowice stały się europejską stolicą zrównoważonego transportu i nowoczesnych technologii. Na scenach podczas Kongresu Nowej Mobilności występowali kluczowi decydenci unijni, inwestorzy i liderzy globalnych rynków motoryzacyjnych i technologicznych.

Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele ElectroMobility Poland, polskiej spółki akcyjnej, której celem jest rozwój elektromobilności oraz stworzenie krajowego hubu produkcyjno-rozwojowego dla pojazdów elektrycznych. Start produkcji pierwszych modeli samochodów elektrycznych w Jaworznie spółka zaplanowała na 2029 rok.

Strategia „Kompas 2035”

Jednym z głównych tematów wydarzenia była strategia „Kompas 2035”, która wyznacza kierunek rozwoju sektora motoryzacyjnego - kluczowej gałęzi polskiej gospodarki. Zakłada ona m.in. zwiększenie produkcji pojazdów w Polsce do miliona rocznie do 2035 roku, z czego 90% miałyby stanowić samochody elektryczne. Strategia koncentruje się na wzmacnianiu konkurencyjności i odporności sektora poprzez rozwój innowacji, technologii bateryjnych i oprogramowania, a także inwestycje w ludzi, kompetencje i infrastrukturę.

Co istotne, strategia ma również wesprzeć kluczowe przedsięwzięcia realizowane we współpracy sektora publicznego i prywatnego, w tym hub przemysłowo-technologiczny w Jaworznie.

Polska produkuje ponad 611 tys. pojazdów rocznie, wartość eksportu pojazdów i komponentów sięga blisko 33 mld euro, a sektor motoryzacyjny zatrudnia ponad 190 tys. osób. Jak wskazuje „Kompas 2035”, ten potencjał zbudowano jednak głównie na produkcji części i konkurencyjnych kosztach pracy, podczas gdy największa wartość dodana coraz częściej powstaje w innych obszarach: w bateriach, elektronice i oprogramowaniu.

Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, na tę lukę odpowiada Polski Kod Mobilności, ogłoszony na KNM 2026 przez wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego oraz ministra nauki Marcina Kulaska. Inicjatywa ma pomóc Polsce rozwijać własne technologie i produkcję w sektorze elektromobilności, od oprogramowania i komponentów po gotowe produkty.