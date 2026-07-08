Podczas oficjalnej prezentacji w Warszawie zarząd KGHM przedstawił nową długoterminową strategię rozwoju grupy pod hasłem „KGHM to my 2055+”. Byliśmy na miejscu.

Podczas oficjalnej prezentacji w Warszawie zarząd KGHM przedstawił nową długoterminową strategię rozwoju grupy pod hasłem „KGHM to my 2055+”. Byliśmy na miejscu.

Zgodnie z zapowiedziami, spółka planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 32 miliardy złotych do 2030 roku. Głównym celem programu jest transformacja miedziowego giganta w nowoczesną, multisurowcową grupę przemysłową opartą na zielonych technologiach.

Zaprezentowany dokument opiera się na trzech kluczowych filarach:

Budowa zakładu „KGHM 2.0” – projekt zakłada stworzenie od podstaw zaawansowanego technologicznie, nowoczesnego zakładu wydobywczego.

– projekt zakłada stworzenie od podstaw zaawansowanego technologicznie, nowoczesnego zakładu wydobywczego. Transformacja energetyczna – spółka planuje przyspieszenie działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, którą wyznaczono na 2050 rok.

– spółka planuje przyspieszenie działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, którą wyznaczono na 2050 rok. Rozwój recyklingu – strategia kładzie nacisk na gospodarkę obiegu zamkniętego oraz zwiększenie udziału w rynku produktów o wyższym stopniu przetworzenia.

Prezes zarządu, Remigiusz Paszkiewicz, podkreślił podczas konferencji, że perspektywa planowania spółki wykracza poza standardowe horyzonty czasowe, co ma zapewnić grupie stabilną pozycję na zmieniającym się rynku globalnym.

Zapowiadane miliardowe nakłady mają realnie wpłynąć na pozycję Polski w sektorze wydobycia miedzi i srebra w nadchodzących dekadach.