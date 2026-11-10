11 listopada w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie będzie można zobaczyć wystawę „Piękna nasza Polska. To, co najcenniejsze”. Przygotowana przez KGHM Polska Miedź S.A. ekspozycja opowie o ludziach, odkryciach i osiągnięciach, które zmieniały Polskę i budowały jej pozycję na świecie. Wydarzenie jest częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz jubileuszu 65-lecia Polskiej Miedzi. Wystawa będzie otwarta dla wszystkich zwiedzających od godziny 12:00 do 17:30. Wstęp jest bezpłatny.

11 listopada w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie będzie można zobaczyć wystawę „Piękna nasza Polska. To, co najcenniejsze”. Przygotowana przez KGHM Polska Miedź S.A. ekspozycja opowie o ludziach, odkryciach i osiągnięciach, które zmieniały Polskę i budowały jej pozycję na świecie. Wydarzenie jest częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz jubileuszu 65-lecia Polskiej Miedzi. Wystawa będzie otwarta dla wszystkich zwiedzających od godziny 12:00 do 17:30. Wstęp jest bezpłatny.

Wystawa „Piękna nasza Polska. To, co najcenniejsze” powstała wokół idei, że największym bogactwem Polski są nie tylko zasoby naturalne, ale przede wszystkim ludzie, ich wiedza, odwaga i przedsiębiorczość. Ekspozycja połączy historię Polski i Polskiej Miedzi z opowieścią o rozwoju gospodarczym oraz współczesnych osiągnięciach technologicznych. Będzie również okazją do poznania historii KGHM, który od 65 lat współtworzy polski przemysł i gospodarkę.

Historia opowiedziana nowoczesnym językiem

Wystawa będzie miała charakter immersyjny. Zwiedzający zobaczą wielkoformatowe projekcje, materiały filmowe i historyczne fotografie. Specjalnie zaprojektowana ścieżka zwiedzania poprowadzi ich przez pięć etapów: ciekawość, odkrycie, zrozumienie, dumę i doświadczenie. Historyczne Arkady Kubickiego zostaną przekształcone w nowoczesną przestrzeń wystawienniczą, w której architektura, obraz i światło pomogą opowiedzieć historię polskich osiągnięć. Wieczorem architekturę Zamku Królewskiego podkreśli dodatkowa iluminacja świetlna.

65 lat historii Polskiej Miedzi

Wystawa wpisuje się również w obchody 65-lecia KGHM. Historia spółki rozpoczęła się od odkrycia złóż rud miedzi na Dolnym Śląsku w 1957 roku, a następnie utworzenia Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w 1961 roku. Dziś KGHM jest największym producentem miedzi górniczej w Europie i drugim największym producentem srebra na świecie. Za rozwojem firmy stoją kolejne pokolenia pracowników, których wiedza i doświadczenie pozwoliły stworzyć przedsiębiorstwo o międzynarodowej skali działalności. Wystawa na Zamku Królewskim będzie okazją, aby spojrzeć na tę historię w szerszym kontekście polskiej przedsiębiorczości, nauki i przemysłu.

Informacje dla zwiedzających