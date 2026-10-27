W zabytkowych podziemiach Kopalni Soli Bochnia spotkali się przedstawiciele dwóch środowisk, które łączy coraz więcej - górnictwa i budownictwa tunelowego. 23 października 2026 r. odbyła się tam Pierwsza Barbórkowa Biesiada Stowarzyszenia Górnictwa Tunelowego (SGT). To pierwsza taka inicjatywa w historii Stowarzyszenia, która pokazała, że górnicze tradycje doskonale odnajdują się również w świecie tunelarzy.

W zabytkowych podziemiach Kopalni Soli Bochnia spotkali się przedstawiciele dwóch środowisk, które łączy coraz więcej - górnictwa i budownictwa tunelowego. 23 października 2026 r. odbyła się tam Pierwsza Barbórkowa Biesiada Stowarzyszenia Górnictwa Tunelowego (SGT). To pierwsza taka inicjatywa w historii Stowarzyszenia, która pokazała, że górnicze tradycje doskonale odnajdują się również w świecie tunelarzy.

Wydarzenie miało trzy wymiary – integracyjny, kulturowy i symboliczny. Było okazją do spotkania przy wspólnym stole, pielęgnowania obyczajów karczm górniczych oraz wręczenia pierwszych stopni górniczych zasłużonym przedstawicielom środowiska tunelowego.

Tunelowa szansa dla górników

Jak podkreślają organizatorzy, górnictwo tunelowe znajduje się na styku górnictwa i budownictwa. Realizacja inwestycji podziemnych wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i umiejętności charakterystycznych dla obu środowisk. Wspólny mianownik to praca pod ziemią, wymagające warunki, odpowiedzialność i troska o bezpieczeństwo.

Rozwój inwestycji tunelowych w Polsce to także nowa szansa zawodowa dla górników. Wielu z nich znajduje dziś zatrudnienie przy budowie tuneli, gdzie wykorzystują kompetencje zdobyte w kopalniach – znajomość warunków podziemnych, doświadczenie w prowadzeniu robót, obsłudze maszyn i organizacji pracy. Wiedza górników staje się cennym kapitałem przy realizacji wymagających przedsięwzięć infrastrukturalnych.

– Górnictwo tunelowe staje się naturalnym obszarem wykorzystania doświadczenia kadr górniczych, a jednocześnie przestrzenią współpracy z inżynierami i specjalistami budownictwa – wskazują w SGT.

Pierwsze stopnie górnicze dla tunelarzy

Ważnym momentem biesiady było wręczenie pierwszych stopni górniczych zasłużonym tunelarzom. Był to symboliczny gest podkreślający miejsce środowiska budownictwa tunelowego w górniczej wspólnocie oraz doceniający ich pracę i zaangażowanie w rozwój branży.

Dla osób związanych z tunelami górnicze obyczaje i symbole stają się elementem wspólnej tożsamości. To znak, że górniczy etos może łączyć specjalistów pracujących przy inwestycjach podziemnych, niezależnie od tego, czy ich doświadczenie pochodzi z kopalni, czy z placu budowy tunelu.

Karczma piwna porwała budowlańców

Barbórkowa Biesiada nie mogła obyć się bez elementów tradycyjnej górniczej karczmy piwnej. Uczestników podzielono na ławę lewą i prawą, które rywalizowały w konkursach i zabawach. Jednym z najbardziej emocjonujących momentów był wybór Króla Piwnego. Nie zabrakło dybów i innych elementów biesiadnego ceremoniału.

Górnicze obrzędy, humor i zdrowa rywalizacja szybko porwały uczestników – również tych związanych na co dzień z budownictwem. Jak relacjonują organizatorzy, okazało się, że zwyczaje karczm doskonale odnajdują się także wśród budowlańców, a wspólne świętowanie sprzyja integracji i budowaniu poczucia przynależności do szeroko rozumianej branży podziemnej.

Nie bez znaczenia było miejsce spotkania. Zabytkowe podziemia Kopalni Soli Bochnia, głęboko związane z historią polskiego górnictwa, nadały wydarzeniu wyjątkowej oprawy.

Organizatorzy mają nadzieję, że biesiada na stałe wpisze się w kalendarz Stowarzyszenia.