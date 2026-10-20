Górnictwo

Cyberzagrożenia dotyczą też górnictwa. Ruszyły prace zespołu

W Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach ruszyły prace nad wytycznymi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla polskiego górnictwa.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

20 października 2026, 10:58
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Krawczyk

Powstał zespół ds. cyberbezpieczeństwa w górnictwie.

fot: Krystian Krawczyk

W Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach ruszyły prace nad wytycznymi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla polskiego górnictwa.

Zespół roboczy, którego spotkanie odbyło się 19 października, opracuje standardy ochrony maszyn, automatyki przemysłowej oraz systemów nadzoru w zakładach górniczych. W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), Zakładu Badań Atestacyjnych – Jednostki Certyfikującej ITG KOMAG oraz Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Prace zespołu mają być odpowiedzią na postępującą cyfryzację i automatyzację przemysłu wydobywczego. Jak tłumaczy WUG, współczesne cyberzagrożenia mogą bowiem wpływać również na bezpieczeństwo pracy maszyn i urządzeń, a co za tym idzie – pracowników górnictwa. 

- W ramach prac zespołu planowane jest opracowanie rekomendacji uwzględniających nowe regulacje europejskie, w szczególności Cyber Resilience Act (CRA), rozporządzenie maszynowe oraz wymagania NIS2 i ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Istotnym punktem odniesienia będą również normy dotyczące cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej, w tym seria IEC 62443. Do priorytetów należą bezpieczeństwo oprogramowania sterowników PLC, ochrona systemów sterowania przed nieuprawnioną ingerencją, sposoby weryfikacji zastosowanych zabezpieczeń oraz zakres dokumentacji cyberbezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych – podaje WUG.

Zespół ma wypracować zestaw rekomendacji, list kontrolnych oraz wzorcową kartę cyberbezpieczeństwa urządzenia. Nowe materiały pomogą producentom, instytutom badawczym, kopalniom i nadzorowi górniczemu skutecznie identyfikować i minimalizować ryzyka związane z cyfryzacją branży. 

Powiązane tematy:

wyższy urząd górniczy cyberbezpieczeństwo kopalnie górnictwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Surowce

Gorączka surowców napędzana wojną zostawia toksyczne dziedzictwo

Wojenny boom na złoto w Sudanie zamienia się w kryzys środowiskowy i humanitarny. Jak podaje portal mining.com powołując się na raport Sudan Tribune, setki tysięcy cywilów przesiedlonych przez trzyletnią wojnę domową napędzają rozwój rzemieślniczego wydobycia złota, które zagraża wodzie pitnej, gruntom rolnym i zdrowiu publicznemu w stanach nad Nilem i na północy kraju.

Polska Grupa Górnicza

Znamy finalistów konkursu BHP „Pracuję bezpiecznie 2026”. Dziesięciu pracowników PGG powalczy o zwycięstwo

Dziesięciu pracowników Polskiej Grupy Górniczej zakwalifikowało się do finału konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy „Pracuję bezpiecznie 2026”. Decydujące zmagania odbędą się 29 października w Szybie Bończyk w Mysłowicach.

Polska Grupa Górnicza

Ratownicy z KWK Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic szkolili z pierwszej pomocy

Ponad 1200 dzieci i młodzieży z Mysłowic i okolic wzięło udział w próbie bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 13 w Brzęczkowicach. W przygotowanie uczestników zaangażowali się ratownicy górniczy z KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Murcki-Staszic, którzy przez cały tydzień prowadzili szkolenia z podstaw udzielania pierwszej pomocy.

Samorząd i region

Sejmik woj. śląskiego wspiera sieroty po wypadkach w kopalniach

Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej dla trojga dzieci osieroconych po śmiertelnych wypadkach w kopalniach. Łącznie z budżetu województwa trafi do nich 30 tys. zł – po 10 tys. zł na każde dziecko.