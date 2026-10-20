Cyberzagrożenia dotyczą też górnictwa. Ruszyły prace zespołu

W Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach ruszyły prace nad wytycznymi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla polskiego górnictwa.

W Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach ruszyły prace nad wytycznymi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla polskiego górnictwa.

Zespół roboczy, którego spotkanie odbyło się 19 października, opracuje standardy ochrony maszyn, automatyki przemysłowej oraz systemów nadzoru w zakładach górniczych. W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), Zakładu Badań Atestacyjnych – Jednostki Certyfikującej ITG KOMAG oraz Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Prace zespołu mają być odpowiedzią na postępującą cyfryzację i automatyzację przemysłu wydobywczego. Jak tłumaczy WUG, współczesne cyberzagrożenia mogą bowiem wpływać również na bezpieczeństwo pracy maszyn i urządzeń, a co za tym idzie – pracowników górnictwa.

- W ramach prac zespołu planowane jest opracowanie rekomendacji uwzględniających nowe regulacje europejskie, w szczególności Cyber Resilience Act (CRA), rozporządzenie maszynowe oraz wymagania NIS2 i ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Istotnym punktem odniesienia będą również normy dotyczące cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej, w tym seria IEC 62443. Do priorytetów należą bezpieczeństwo oprogramowania sterowników PLC, ochrona systemów sterowania przed nieuprawnioną ingerencją, sposoby weryfikacji zastosowanych zabezpieczeń oraz zakres dokumentacji cyberbezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych – podaje WUG.

Zespół ma wypracować zestaw rekomendacji, list kontrolnych oraz wzorcową kartę cyberbezpieczeństwa urządzenia. Nowe materiały pomogą producentom, instytutom badawczym, kopalniom i nadzorowi górniczemu skutecznie identyfikować i minimalizować ryzyka związane z cyfryzacją branży.