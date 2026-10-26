Kraj i Świat

Co wyprodukuje fabryka w Jaworznie? Możliwe, że małe i średnie SUV-y

Senator Joanna Sekuła (KO) mówiła w portalu JAW.pl o tym, jakiego typu pojazdy mogą być produkowane w fabryce samochodów elektrycznych w Jaworznie.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

26 października 2026, 09:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ElectroMobility Poland

Wizualizacja fabryki EMP w Jaworznie.

fot: ElectroMobility Poland

Senator Joanna Sekuła (KO) mówiła w portalu JAW.pl o tym, jakiego typu pojazdy mogą być produkowane w fabryce samochodów elektrycznych w Jaworznie.

Podpisanie ostatecznej umowy ElectroMobility Poland (EMP) z tajwańskim Foxconnem dotyczącej fabryki samochodów elektrycznych na terenie na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego ma nastąpić w listopadzie lub grudniu tego roku. Jak powiedziała senator Joanna Sekuła dla portalu JAW.pl, przedsięwzięcie postępuje z rozmachem. Przekazała również, jaki rodzaj samochodów może być produkowany w fabryce w Jaworznie.

- Pomysł na budowę, na stworzenie samochodów elektrycznych idzie w kierunku tego najbardziej oczekiwanego segmentu rynku, a więc małych i średnich SUV-ów. Ponieważ dużo mówi się również o tym, że ten przemysł samochodów elektrycznych powinien iść również w kierunku rozwoju strategii dual-use, a więc podwójnego wykorzystania. Nie jest to tylko samochód, którym się poruszamy, ale ten samochód ze swoją potężną baterią powinien być traktowany jako magazyn energii – mówiła senator.

Jak dodała Joanna Sekuła w JAW.pl, projekt zakłada, że funkcję magazynu energii będzie mógł pełnić także pojazd w podstawowym wyposażeniu. Senator zaznaczyła, że mimo wykorzystywanych rozwiązań, samochód ma być przystępny cenowo.

- Ta cena będzie konkurencyjna w stosunku przede wszystkim do Tesli, ale i do tych modeli chińskich samochodów, które są w tej chwili oferowane na polskim rynku. Celują w ten model i w ten segment samochodów jako pierwszą fazę, bo nie wyklucza się tego, że pojawią się również inne modele – powiedziała Joanna Sekuła.

Zdaniem senator, wbicie pierwszej pierwszej łopaty na budowie fabryki samochodów elektrycznych oczekiwane jest w kwietniu 2027 roku.

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