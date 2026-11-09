Po szychcie

Brynowskie Zaduszki Narodowe w hołdzie ofiarom z Wujka

Katowicka Parafia Podwyższenia Krzyża Św.  zaprasza 10 listopada na Brynowskie Zaduszki Narodowe w hołdzie ofiarom z kopalni Wujek.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

9 listopada 2026, 10:16
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Maciej Dorosiński

Brynowskie Zaduszki Narodowe w hołdzie ofiarom pacyfikacji

fot: Maciej Dorosiński

Katowicka Parafia Podwyższenia Krzyża Św.  zaprasza 10 listopada na Brynowskie Zaduszki Narodowe w hołdzie ofiarom z kopalni Wujek.

Serdecznie zapraszamy na II BRYNOWSKIE ZADUSZKI NARODOWE w roku 2026 - Roku Dziewięciu Górników z "Wujka” we wtorek, 10 listopad - godz. 10.00, Parafia Podwyższenia Krzyża Św.  Katowice-Brynów, ul. Piękna 8 - mówi Ks. Ireneusz Tatura.

Program:

  • Godz. 10.00 - Msza św. za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny naszej - ofiary Wujka, ofiary Tragedii Górnośląskiej, ofiary Powstań Śląskich (szczególnie Zakopiańczyków), ofiary Sybiru, ofiary Katynia ( w tym leśnicy), ofiary stanu wojennego,  ofiary II Wojny  Światowej ( Lipowianie wraz z ks. prob. Ferdynandem Sznajdrowiczem)

  •  Po Mszy św. Apel Poległych i możliwość złożenia kwiatów pod tablicami.

 Zaduszki Narodowe to specyficzna uroczystość o charakterze patriotycznym. Celem tych uroczystości jest upamiętnienie bohaterów narodowych poprzez specjalne obchody, które mogą obejmować apel poległych, udział kompanii honorowej, pocztów sztandarowych i orkiestry, a także odczytanie apelu poległych.

Dlatego też podejmujemy tę inicjatywę na Brynowie, w kościele, który upamiętnia ofiary stanu wojennego zamordowanych górników i inne ofiary reżimów. A także co trzeba podkreślić w szczególnym roku, który w województwie śląskim jest Rokiem Dziewięciu Górników z "Wujka" - informuje Ks. Ireneusz Tatura, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Św.      

Uchwałę w tej sprawie przyjął Sejmik Województwa Śląskiego na sesji 15 grudnia 2025 r. Jak napisano w uzasadnieniu - Tym samym złożenie najwyższego hołdu górnikom, którzy stracili życie i zdrowie w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 roku. Należy pamiętać nie tylko o tych tragicznych wydarzeniach, ale też przestrzegać, by nigdy już się nie powtórzyły.

 

Powiązane tematy:

wujek dziewięciu z wujka historia kościól

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Historia

Trudna historia kopalni. Pod lupą Służby Bezpieczeństwa

Muzeum Śląskie zaprasza na wykład dr. Piotra Rygusa. Podczas spotkania  dowiecie się, jak wyglądała codzienność kopalni „Katowice” w obliczu przełomowych wydarzeń politycznych oraz trudnej sytuacji gospodarczej lat 80. XX wieku.

Historia

Masz pamiątki związane z Hutą Pokój? Mogą trafić na wystawę w Wielkim Piecu

W sobotę, 14 listopada, odbędzie się zbiórka pamiątek związanych z Hutą Pokój w Rudzie Śląskiej.

Historia

Kopalnia Paryż to historia zagłębiowskiego górnictwa. Od Ksawerego do likwidacji

Kopalnia Paryż należała do grona największych i najstarszych kopalń węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim, choć jej metryka do dziś budzi spory.

Górnictwo

Mobbing w górnictwie. Dziś uwagi w stylu „bo jak ci przypier…” na dole nie przejdą

Różne miałem zdarzenia w ciągu mojej prawie trzydziestoletniej pracy w charakterze sztygara. Ale to jedno szczególnie zapadło mi w pamięć. Otóż kiedyś miałem w oddziale górnika imieniem Jacek. Niedoszły inżynier. Za co się zabrał, wszystko, mówiąc delikatnie, spartolił. Wiedzieliśmy dobrze o tym, żeby nie dawać mu jakiegoś odpowiedzialnego zadania, bo coś poważnego mógłby nawywijać.