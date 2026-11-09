Brynowskie Zaduszki Narodowe w hołdzie ofiarom z Wujka

Serdecznie zapraszamy na II BRYNOWSKIE ZADUSZKI NARODOWE w roku 2026 - Roku Dziewięciu Górników z "Wujka” we wtorek, 10 listopad - godz. 10.00, Parafia Podwyższenia Krzyża Św. Katowice-Brynów, ul. Piękna 8 - mówi Ks. Ireneusz Tatura.

Program:

Godz. 10.00 - Msza św. za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny naszej - ofiary Wujka, ofiary Tragedii Górnośląskiej, ofiary Powstań Śląskich (szczególnie Zakopiańczyków), ofiary Sybiru, ofiary Katynia ( w tym leśnicy), ofiary stanu wojennego, ofiary II Wojny Światowej ( Lipowianie wraz z ks. prob. Ferdynandem Sznajdrowiczem)

Po Mszy św. Apel Poległych i możliwość złożenia kwiatów pod tablicami.

Zaduszki Narodowe to specyficzna uroczystość o charakterze patriotycznym. Celem tych uroczystości jest upamiętnienie bohaterów narodowych poprzez specjalne obchody, które mogą obejmować apel poległych, udział kompanii honorowej, pocztów sztandarowych i orkiestry, a także odczytanie apelu poległych.

Dlatego też podejmujemy tę inicjatywę na Brynowie, w kościele, który upamiętnia ofiary stanu wojennego zamordowanych górników i inne ofiary reżimów. A także co trzeba podkreślić w szczególnym roku, który w województwie śląskim jest Rokiem Dziewięciu Górników z "Wujka" - informuje Ks. Ireneusz Tatura, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Św.

Uchwałę w tej sprawie przyjął Sejmik Województwa Śląskiego na sesji 15 grudnia 2025 r. Jak napisano w uzasadnieniu - Tym samym złożenie najwyższego hołdu górnikom, którzy stracili życie i zdrowie w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 roku. Należy pamiętać nie tylko o tych tragicznych wydarzeniach, ale też przestrzegać, by nigdy już się nie powtórzyły.