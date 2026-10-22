Będą monitorować tereny pogórnicze dronami i AI

Jak nowoczesne technologie pomagają w rekultywacji terenów poprzemysłowych? Przedstawiciele ITG KOMAG wzięli udział w inauguracji projektu PRISMINE.

Jak nowoczesne technologie pomagają w rekultywacji terenów poprzemysłowych? Przedstawiciele ITG KOMAG wzięli udział w inauguracji projektu PRISMINE.

Przedstawiciele ITG KOMAG uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym projektu PRISMINE, które odbyło się 14 października w Atenach. Jest on realizowany przez konsorcjum 11 partnerów z 7 krajów europejskich. Projekt ma na celu stworzenie systemu monitorowania i oceny terenów pogórniczych. W tym celu wykorzystuje dane satelitarne, pomiary w terenie, drony (UAV), narzędzia GIS oraz zaawansowane modele sztucznej inteligencji.

KOMAG reprezentowali w Atenach Jarosław Tokarczyk oraz Dariusz Michalak. Przedstawili zakres działania, jakie Instytut realizuje w ramach pakietu WP2 – Integrated Spatial Knowledge Framework for Post-Mining Areas.

Pakiet obejmuje m.in. budowę infrastruktury danych przestrzennych projektu, integrację i harmonizację danych pochodzących z różnych źródeł oraz wdrożenie mechanizmów umożliwiających współdzielenie wyników pomiędzy partnerami projektu – podaje KOMAG.

KOMAG wniesie do projektu doświadczenie w monitorowaniu terenów pogórniczych za pomocą dronów, czujników, map i sztucznej inteligencji, co pomoże ocenić ryzyko i zaplanować rekultywację tych terenów.