Górnictwo

Zwiększone zainteresowanie unijnym programem "Droga do zatrudnienia po węglu"

Nieco ponad 2,2 tys. osób skorzystało lub korzysta obecnie z unijnego programu "Droga do zatrudnienia po węglu" - poinformował w czwartek prezes ARR Maciej Sytek. Z powodu wzrostu zainteresowania programem wstrzymany został nabór dla osób niezwiązanych z ZE PAK.

Pap

22 października 2026, 15:04
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: pixabay.com

Droga do zatrudnienia po węglu

fot: pixabay.com

Nieco ponad 2,2 tys. osób skorzystało lub korzysta obecnie z unijnego programu "Droga do zatrudnienia po węglu" - poinformował w czwartek prezes ARR Maciej Sytek. Z powodu wzrostu zainteresowania programem wstrzymany został nabór dla osób niezwiązanych z ZE PAK.

Podczas czwartkowej konferencji podsumowującej wdrażanie unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) we Wschodniej Wielkopolsce prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie (ARR) Maciej Sytek poinformował, że z programu "Droga do zatrudnienia po węglu" skorzystało już lub korzysta obecnie nieco ponad 2,2 tys. osób. W ostatnich miesiącach zainteresowanie programem znacznie wzrosło wśród górników i energetyków, co spowodowane jest redukcją zatrudnienia w ZE PAK. 

Pierwotnie celem programu była pomoc 2,2 tys. byłym i obecnym pracownikom energetycznego koncernu ZE PAK, członkom ich rodzin oraz pracownikom firm powiązanych z sektorem paliwowo-energetycznym w znalezieniu nowej pracy, założeniu własnej firmy lub spółdzielni socjalnej. 

Droga do zatrudnienia po węglu

W czerwcu program został rozszerzony na osoby, które pracują, uczą się albo mieszkają w Koninie oraz powiatach: konińskim, słupeckim, kolskim i tureckim; program nie objął osób samozatrudnionych. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem programem jego koordynator - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP) - podjął w ostatnich dniach decyzję o zawieszeniu naboru wśród osób niezwiązanych z ZE PAK. Jak powiedział w czwartek zastępca dyrektora WUP Amadeusz Konieczny, priorytetem pozostaje wsparcie dla górników, energetyków i ich rodzin. 

- Tak naprawdę najbliższe miesiące pokażą, jaki jest jeszcze potencjał, ile osób będzie mogło skorzystać z tego wsparcia - powiedział Konieczny. 

Sytek dodał, że w programie mogą znaleźć się jeszcze wolne miejsca. Przystąpienie do programu każdej nowej osoby oznacza konieczność zarezerwowania dla niej maksymalnej możliwej do wykorzystania kwoty wsparcia; nie każdy z uczestników taką maksymalną kwotę jednak spożytkuje, co może wygenerować wolne środki dla kolejnych osób. 

- Żeby projekt miał sens, ludzie muszą być dobrze zaopiekowani. Nie można wziąć jeszcze więcej ludzi i potem powiedzieć: musisz poczekać, nie mam dla ciebie czasu. To jest racjonalna decyzja: zawieszamy, pojawi się potrzeba, to odwieszamy - ocenił prezes ARR w Koninie. 

Program "Droga do zatrudnienia po węglu" jest jednym największych działań finansowanych z FST w Wielkopolsce Wschodniej; jego łączna wartość to ok. 257 mln zł. Podczas czwartkowej konferencji Sytek poinformował, że na półmetku wdrażania Funduszu zakontraktowanych zostało 1,31 mld zł, co stanowi ponad 83 proc. dostępnych środków; wypłaconych zostało ponad 265 mln zł na 318 projektów. 

Wśród realizowanych ze wsparciem z FST działań w regionie są m.in.: montaż ponad 8,3 tys. instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, bezpłatne kursy i szkolenia w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, inwestycje w niskoemisyjny transport publiczny czy dotacje dla przedsiębiorstw; ponad 160 projektów o łącznej wnioskowanej kwocie 1,1 mld zł realizują samorządy i ich jednostki organizacyjne z Wielkopolski Wschodniej. 

Budżet funduszu wynosi 17,5 mld euro

Sytek poinformował w czwartek, że wsparcie dla regionu będzie kontynuowane; obecnie trwają rozmowy pomiędzy Komisją Europejską i polskim rządem dot. kształtu i wielkości FST w przyszłej perspektywie unijnej. Wschodnia Wielkopolska przygotowuje się do budowy grup roboczych, które będą pracowały nad nowym planem sprawiedliwej transformacji dla regionu. 

- Chcemy to robić w interakcji ze społeczeństwem, żeby to nie była sytuacja, że ktoś narzuca mieszkańcom, jak ma wyglądać sprawiedliwa transformacja - powiedział prezes ARR w Koninie. 

Celem unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest pomoc regionom górniczym w łagodzeniu społecznych, gospodarczych i ekologicznych skutków odchodzenia od paliw kopalnych oraz osiągania neutralności klimatycznej. Całkowity budżet funduszu w obecnej perspektywie unijnej wynosi 17,5 mld euro, z czego ponad 415 mln euro trafi do Wielkopolski Wschodniej. W regionie konińskim od kilkudziesięciu lat działały kopalnia węgla brunatnego oraz opalane nim elektrownie. N

ależąca do grupy ZE PAK kopalnia "Konin" jest obecnie w trakcie wygaszania działalności; praca ostatniego bloku węglowego w elektrowni "Pątnów" została przedłużona do 2027 r. Koncern jest największym pracodawcą w regionie; w pierwszym półroczu 2026 r. zatrudnienie w grupie wynosiło niemal 1,5 tys. osób wobec blisko 2 tys. na koniec ubiegłego roku.

Powiązane tematy:

ze pak górnictwo transformacja

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

LW Bogdanka

Bogdanka ma aneks z Grupą Azoty Puławy dotyczący umowy sprzedaży węgla energetycznego

Bogdanka podpisała z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego - poinformowały spółki w komunikatach.

Kopalnia

Czy po zakończeniu działalności kopalń odnotowano kolejne zapadliska w Olkuszu i Bolesławiu?

W trzecim kwartale 2026 roku nie odnotowano żadnego nowego zapadliska w rejonach byłych kopalń Olkusz-Pomorzany, Bolesław i Olkusz – wynika z kwartalnego komunikatu zespołu ds. byłej eksploatacji zawałowej ZGH Bolesław. Służby ujawniły natomiast jedną deformację nieciągłą w Lasach Państwowych, która powstała prawdopodobnie na przełomie 2023 i 2024 roku.

Węgiel kamienny

Jak poprawić bezpieczeństwo w kopalniach? Dotyczyła tego narada WUG i PIP

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Wyższego Urzędu Górniczego rozmawiali o bezpieczeństwie pracy w zakładach górniczych. 

Węgiel kamienny

Będą monitorować tereny pogórnicze dronami i AI

Jak nowoczesne technologie pomagają w rekultywacji terenów poprzemysłowych? Przedstawiciele ITG KOMAG wzięli udział w inauguracji projektu PRISMINE.