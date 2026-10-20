Górnictwo

Znamy finalistów konkursu BHP „Pracuję bezpiecznie 2026”. Dziesięciu pracowników PGG powalczy o zwycięstwo

Dziesięciu pracowników Polskiej Grupy Górniczej zakwalifikowało się do finału konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy „Pracuję bezpiecznie 2026”. Decydujące zmagania odbędą się 29 października w Szybie Bończyk w Mysłowicach.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

20 października 2026, 14:15
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGG

Finaliści konkursu BHP „Pracuję bezpiecznie 2026”

fot: PGG

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Dziesięciu pracowników Polskiej Grupy Górniczej zakwalifikowało się do finału konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy „Pracuję bezpiecznie 2026”. Decydujące zmagania odbędą się 29 października w Szybie Bończyk w Mysłowicach.

W półfinale, rozegranym 20 października w Sali Tradycji KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, wzięło udział 47 pracowników PGG. Do wielkiego finału awansowało dziesięciu najlepszych uczestników, reprezentujących różne oddziały spółki.

Kto powalczy o tytuł?

Do finału zakwalifikowali się:

  • Piotr Sochacki – KWK Ruda,
  • Partycjusz Sibila – KWK ROW Ruch Chwałowice,
  • Damian Pluciński – KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast,
  • Marek Knapik – KWK ROW Ruch Marcel,
  • Radosław Grudziński – KWK Sośnica,
  • Tomasz Musiolik – KWK ROW Ruch Jankowice,
  • Ronald Musioł – KWK w Likwidacji Ruch Bielszowice,
  • Sławomir Wosik – KWK Mysłowice-Wesoła,
  • Paweł Gałyga – KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit,
  • Maksymilian Palenta – KWK Bolesław Śmiały.

Co sprawdzają w konkursie?

„Pracuję bezpiecznie” to jedno z najważniejszych przedsięwzięć PGG służących popularyzacji wiedzy o BHP. Uczestnicy przygotowują się do niego przez wiele miesięcy, rozwiązując testy i utrwalając zasady bezpiecznego wykonywania pracy.. W rywalizacji liczy się znajomość przepisów górniczych i zasad funkcjonowania zakładów, a także wiedza z zakresu prawa pracy, ratownictwa oraz udzielania pierwszej pomocy

- Konkurs od lat angażuje pracowników różnych kopalń i zakładów PGG, zachęcając ich do systematycznego poszerzania kompetencji, a zdobyta wiedza ma praktyczne znaczenie – może pomóc w zapobieganiu wypadkom i właściwym reagowaniu na zagrożenia - podkreślają w PGG.

Finał 29 października w Szybie Bończyk

Wielki finał 23. edycji konkursu odbędzie się 29 października w Szybie Bończyk w Mysłowicach. Gospodarzem jest Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, ponieważ jego pracownik zwyciężył w poprzedniej edycji.

W 2025 roku najlepszy okazał się Wojciech Kuna z ZGRI. Drugie miejsce zajął Szymon Wieczerzycki z KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, a trzecie – Bartłomiej Smozik z KWK ROW Ruch Jankowice.

Tegoroczne zmagania rozpoczęły się 1 maja. W finale najlepsi uczestnicy powalczą o nagrody finansowe: zwycięzca otrzyma 12 tys. zł brutto, za drugie miejsce przewidziano 8,5 tys. zł, a za trzecie – 6,5 tys. zł; zawodnicy z miejsc od czwartego do dziesiątego otrzymają po 2 tys. zł brutto.

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