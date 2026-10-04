Jastrzębie-Zdrój stawia na rozwój, jakość życia i nowoczesność. Przyjęta przez Radę Miasta strategia rozwoju do 2035 roku jest jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających przyszłość miasta.

Jastrzębie-Zdrój stawia na rozwój, jakość życia i nowoczesność. Przyjęta przez Radę Miasta strategia rozwoju do 2035 roku jest jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających przyszłość miasta.

Jastrzębie-Zdrój chce wykorzystać swoje przemysłowe dziedzictwo jako fundament nowoczesnego rozwoju. Nowa Strategia Rozwoju Miasta do 2035 roku wyznacza kierunki działań, które mają pomóc zatrzymać mieszkańców, przyciągnąć inwestorów i stworzyć miasto jeszcze bardziej przyjazne do życia. To plan ambitny, ale oparty na rzetelnej diagnozie oraz głosach samych Jastrzębian - informuje UM w Jastrzębiu-Zdroju.

Strategia nie jest tylko dokumentem. Nie jest zbiorem zapisanych na papierze celów, przedsięwzięć i wskaźników. Jest przede wszystkim odpowiedzią na pytanie, jakiego Jastrzębia-Zdroju chcemy w przyszłości – podkreślał prezydent miasta Michał Urgoł podczas sesji poświęconej dokumentowi. - Przyszłości Jastrzębia-Zdroju nie można zaplanować wyłącznie zza biurka. Potrzebna była rozmowa, wymiana doświadczeń i głos tych, którzy tutaj mieszkają, uczą się, prowadzą działalność gospodarczą, działają społecznie, rozwijają kulturę i sport.

Dokument powstawał przez kilkanaście miesięcy i poprzedzony został szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi oraz analizami. W proces zaangażowali się mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, młodzież, eksperci, radni oraz przedstawiciele miejskich instytucji. Przeprowadzono badania ankietowe, wywiady, warsztaty strategiczne oraz analizę danych społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Dzięki temu strategia stała się efektem wspólnej pracy wielu środowisk związanych z miastem.

Punktem wyjścia była diagnoza najważniejszych wyzwań stojących przed Jastrzębiem-Zdrojem. Wśród nich znalazły się procesy depopulacyjne, starzenie się społeczeństwa, konieczność transformacji gospodarczej związanej ze zmianami w sektorze górniczym, a także potrzeba poprawy dostępności komunikacyjnej miasta. Jednocześnie wskazano liczne atuty: silne tradycje przemysłowe, rozwiniętą infrastrukturę drogową, atrakcyjne tereny inwestycyjne, bogatą ofertę kulturalną oraz duży potencjał terenów poprzemysłowych.

Nie zapominać o przemysłowych korzeniach

Misją miasta na najbliższe lata jest transformacja Jastrzębia-Zdroju w nowoczesny i konkurencyjny ośrodek o przemysłowych korzeniach, oferujący stabilne miejsca pracy, dobre warunki mieszkaniowe oraz wysoką jakość życia. Wizja roku 2035 zakłada miasto innowacyjne, przyjazne mieszkańcom, dobrze skomunikowane, zielone i odporne na zmiany klimatyczne.

Realizacji tej wizji służyć będzie sześć głównych celów strategicznych. Pierwszy koncentruje się na transformacji gospodarczej i rozwoju innowacji opartych na przemysłowych tradycjach miasta. Kolejne dotyczą jakości życia mieszkańców, budowy silnej wspólnoty lokalnej, rewitalizacji przestrzeni miejskich, poprawy dostępności transportowej oraz działań związanych z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć zapisanych w strategii znalazło się przywrócenie połączeń kolejowych, które od lat pozostaje jednym z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców projektów. Duży nacisk położono także na rozwój terenów inwestycyjnych, budowę nowych mieszkań, zagospodarowanie strefy centrum miasta oraz realizację parku wodnego. Miasto chce również rozwijać nowoczesny transport publiczny i kontynuować inwestycje drogowe, które poprawią komunikację zarówno wewnątrz Jastrzębia-Zdroju, jak i z całym regionem.



Istotne miejsce w strategii zajmuje także rozwój edukacji, kultury i rekreacji. Planowane są inwestycje w placówki oświatowe, współpraca szkół z przedsiębiorcami, działania na rzecz powstania kolejnych filii uczelni wyższych oraz dalszy rozwój Instytutu Dziedzictwa i Dialogu Łaźnia Moszczenica. Miasto stawia również na rewitalizację terenów rekreacyjnych, rozbudowę infrastruktury rowerowej oraz tworzenie atrakcyjnych przestrzeni służących integracji mieszkańców.

Podczas sesji Rady Miasta podkreślano, że przyjęcie Strategii jest dopiero początkiem. O rzeczywistym sukcesie zdecyduje konsekwentna realizacja zapisanych celów i umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans rozwojowych. Jak zaznaczył prezydent miasta, przyszłości nie da się stworzyć w pojedynkę. To zadanie dla samorządu, przedsiębiorców, organizacji społecznych i samych mieszkańców.